6 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için iş dünyasında biraz diken üstünde olman gereken bir gün olabilir. İş yerindeki otorite figürleriyle, yani yöneticilerinle veya patronunla potansiyel sürtüşmeler yaşanabilir. Bu durumda sakinliğini korumalı ve diplomasiyi elden bırakmamalısın.

Eski bir teklifin yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ancak bu sefer durum biraz değişik. Şimdi senin belirlediğin şartlar ön planda olacak. Yani, bu teklifi kabul etmek veya etmemek tamamen senin elinde. Tam da bu noktada eğer kariyerinde daha ileriye gitmek istiyorsan, bugün sessizce gözlem yapmanın tam zamanı. Gözlem yaparak ve çevrendeki detayları inceleyerek çok şey öğrenebilirsin.

Aşk hayatında ise, içinden geçenlerle ağzından çıkan kelimeler birbirini tutmayabilir. Bugün, duygularını ifade etmenin en güzel yolu, kelimeleri sadeleştirmek ve kalbinden geçenleri olduğu gibi ifade etmek olabilir. Unutma, bazen en basit kelimeler en derin duyguları ifade etmeye yetebilir. Belki de arkadaşlıkla başlayan ilişki, bugün basit bir itirafınla derin bir aşka dönüşebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…