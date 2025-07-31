1 Ağustos Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Neptün arasında oluşan kare açı, seni adeta bir ruhsal yolculuğa çıkarıyor. Kariyer hayatında alacağın ilhamlar, sanki bir sanat eserini andırıyor. Ancak bu güzel tabloyu gerçekçi planlarla desteklemek, onu daha da anlamlı kılabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde karşına çıkabilecek bir teklif ya da fikir, sana adeta bir başarı serüvenini getirebilir. Ancak bu başarı yolculuğunun içinde, seni rahatsız eden bir detay varsa, bu durumu görmezden gelmemelisin. Sezgilerinin gücünü küçümseme, iş hayatında alacağın önemli kararlarda ve riskli adımlarda içindeki sesi göz artı etme.

Aşk hayatında ise bugün, kalbini hızlandıran bir yakınlaşma ya da platonik bir çekimle karşılaşabilirsin. Ancak bu duyguların kalbinin derinliklerinden mi yoksa geçmişinin hafızasından mı geldiğini anlamak önemli olabilir. Kalbinin sesini dinlemek, geçmişin yankılarından sıyrılmana yardım edecektir. Bugün, hem duygusal hem de kariyer hayatında sezgilerinize güven ve gerçekçi planlar yapmayı ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…