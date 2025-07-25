26 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün seni zorlayan bir durum yok ama içindeki güdülerin seni daha derin düşüncelere yönlendiriyor. Kariyerinde Güneş ile Neptün arasındaki olumlu açının etkisi altındasın. Bu durumda ise iç sesine daha fazla güvenmeni gerektiriyor. Özellikle yaratıcılığın ön planda olduğu bir işte çalışıyorsan ya da sezgilerinle hareket ettiğin bir mesleğin varsa, bu hafta sonu ilhamın tavan yapacak.

Hatta, gelecek haftaya enerjik bir başlangıç yapmak istiyorsan da bugünden planlar yapman şart! Görünen o ki gökyüzünün büyüleyici enerjisi ile içgüdülerin sana başarının ve kazancın kesin yolunu göstermeye hazır. Yeter ki işaretleri takip etmek için cesur, zamanında risk almak için akılcı ve kendinden emin ol!

Aşk hayatında ise yoğunlaşan düşlerin, artan sezgilerin ve 'bir şeyler olacak' hissinin etkisiyle hareket edebilirsin. İşte bu yüzden, eğer birine bağlanmayı düşünüyorsan, bugün duygusal açıklığın ve ruhsal bağın önemi daha da artabilir. Dahası, eski kalp kırıklıklarını bir şiirle ifade edecek kadar duygusal bir hale gelebilirsin bugün. Bu durum, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı olabilir. Kendini bu duygusal yolculuğa bırak ve iç sesini dinle, belki de beklediğin aşk kapını çalar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…