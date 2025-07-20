21 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, haftaya başlarken kendi iç dünyanın derinliklerine dalmış bir halde buluyorsun kendini. Gökyüzünde burcunda gerçekleşen Mars Güney Ay Düğümü kavuşumunun etkisiyle, yeni projelere atılmadan önce, eski defterleri kapatman ve tek bir işe odaklanman gerekebilir.

İşte bu sayede kavuşumun enerjisi, seni güçlü ve dönüştürücü bir sürecin başlangıcına taşıyabilir. Bu hafta senin için sıradan bir pazartesi değil, adeta eski “sen”inle vedalaşma töreni. Kendini yeniden yapılandırma, geçmişteki öfke ve savunmaları ardında bırakma fırsatı elinde. Bu dönüşüm sürecinde, iş hayatında ya da bir liderlik pozisyonunda yeni bir tarz benimsemen gerekebilir.

Aşk hayatında ise durum biraz daha karmaşık. Değişime direnen taraf sen olabilirsin. Belki de alışkanlıkların, belki de güvende hissettiğin bir düzenin dışına çıkmak istemiyorsun. Ancak unutma ki, ilişkilerde esneklik her zaman kurtarıcıdır. Belki de partnerine daha çok alan tanımanın, onunla daha çok paylaşımda bulunmanın veya onun ihtiyaçlarına daha çok kulak vermenin zamanı gelmiştir. Hadi, dönüşüm rüzgarlarına kapıl... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…