15 Temmuz Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün duygusal pusulanın seni beklenmedik bir yönüne çekebilir. Planlamadığın bir karar, içinden gelen bir hissi takip ettiğinde, başarıya giden kapının anahtarı olabilir. Yaratıcılığının zirveye çıktığı, sezgilerinin adeta bir kahin gibi işlediği bugünde, her zamankinden daha hassas bir tonda olacaksın. Zaten sezgilerin konusunda bir usta olduğunu biliyoruz, bugün sadece biraz daha yumuşak bir melodi çalıyorlar.

İş hayatında bir kriz ya da tıkanıklıkla karşı karşıyaysan, başkalarının gözünden kaçan bir yolu izleyerek onu çözeceksin. Bugün mantığın değil, duygusal zekanın hüküm sürecek. Bazen bir bakışın, bazen bir sessizliğin bile durumu baştan yaratabileceğini göreceksin. Bugün dönüşüm, seninle birlikte başlıyor.

Aşk hayatında ise derin duygusal bağlar ve ruhsal çekimler ön planda olacak. Ortak bir ilgi alanınız olan biriyle kalbinin hızlı atabileceğini hissedebilirsin. Partnerinle aranda uzun süredir var olan bir meseleyi, biraz daha empatik bir bakış açısıyla çözüme kavuşturabilirsin. Kalbinin derinliklerinde sakladığı sırlar bugün anlam kazanacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…