29 Temmuz Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi, seninle bir dönüşüm dansına çıkmak istiyor. Bu dans, belki biraz yorucu olacak ama sonunda seni daha da güçlendirerek. Hatta adeta yeniden doğmuş gibi hissettirecek. Tam da bu noktada, iş hayatında yeni bir perde açılıyor diyebiliriz. Belki de yeni bir rol, yeni bir sorumluluk... İşte şimdi, bir kriz anı yaşanabilir.

Zaten hangi dönüşüm ve güçlenme süreci kolay oluyor ki? Neyse ki sen bu kriz anını yönetebilecek güçtesin. Ve şimdi risk almanın tam zamanı. Konfor alanından çıkmanı sağlayacak bu risk ise senin için bile biraz korkutucu olabilir. Ancak sezgilerin seni asla yanıltmaz ve her zaman doğru yola yönlendirir. Başarıya attığın güçlü adımlarla gerçeğini değiştirebileceğin bir dönemden geçiyorsun.

Aşk hayatında ise tutkulu bir rüzgar esiyor. Belki geçmişten bir yüz, belki de hiç beklemediğin birinden gelen samimi bir itiraf... Kalbinin ritmini hızlandıracak bir gelişme kapıda. Bu gelişmeye hazır ol ve kalbinin sesini dinle. Unutma ki aşk her zaman beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Pek tabii hayatına renk ve anlam da katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…