30 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendini ifade etme şeklinle etrafındakileri büyüleyeceksin. Derinliklerine dalacağın konuşmalar, kelime aralarında saklanan anlamları çözümleme yeteneğin ise bugün olağanüstü biri olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte olacak.

İşte bu yüzden, bugün insanlarla paylaşacağın bir fikir veya yapacağın bir sunumla tüm gözleri üzerine çekebilirsin. Her kelimen merakla dinlenebilir ve açıkçası yeni projelerin başlangıcı da olabilir. Şimdi gözlem gücünü nasıl stratejiye dönüştürdüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz. Çünkü sözlerinin ardında bir strateji olacağına eminiz. Ay ve Merkür'ün güçlü enerjisi üzerindeyken söylediğin sözlerin ardından düşünülenden daha derin anlamlar, dolayısıyla daha büyük amaçlar olacağı bir hayli aşikar.

Aşk hayatında ise bugün, kendini geri çektiğini düşünen biri, aslında seni gizli gizli izliyor olabilir. Hislerini direkt olarak ifade etmek yerine, ufak ipuçlarıyla açığa çıkarmayı dene. Bu, karşı tarafın ilgisini daha çok çekecek ve onu sana daha da yakınlaştıracaktır. Belli ki gizemli halinle bir kez daha başları döndürüyorsun, sevgili okur. Seninle olmak, her zaman bir macera ve heyecan demek. Bu yüzden, bugün kendini ifade etme biçiminle çevrendeki herkesi etkileyebilirsin. Hadi bugün de kendine olan güvenin ve karizman, etrafındakileri büyülemeye devam et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…