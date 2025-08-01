2 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Ay ile Plüton'un enerjik karesi, hayatının merkezini sallayabilir. Ancak aynı zamanda yeniden şekillendirebilir de... Bu kozmik etkileşim, seni belki de biraz rahatsız etse de aslında en iyi bildiğin şey olan dönüşüm ve yeniden doğuşu kucaklamanı da sağlayacaktır.

Tam da bu noktadan iş hayatının görünmeyenlerini birer birer açığa çıkarabilirsin. Kendi içinde yaşadığın dönüşümle birlikte haksız rekabet, kıskançlık, kontrol etme isteği ya da gizli planları gözler önüne serebilirsin. Böyle anlarda içgüdülerinle harekete geçebilir ve seni doğru yöne yönlendirmesini bekleyebilirsin. Sessiz ve derinden akan gücünle ön plana çıkarsan, emin ol herkes seni fark edecektir.

Aşk hayatına gelirsek, duygularının yoğunluğu ya da bastırılmışlığı arasında bir dalgalanma yaşayabilirsin. Bu iki uç arasında dengeni sağlayacak tek şey ise Ay ile Plüton'un da katkısıyla kolayca ortaya çıkan samimi bir ifade olacaktır. Duygularını, sevdiğin kişiye açıkça ve dürüstçe ifade etmek, hem senin hem de onun ruhunu hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…