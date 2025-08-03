4 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş dünyasında sağlam duruşun ve kararlılığınla herkesi büyüleyeceksin. Özellikle de iş hayatında göz kamaştıracağın aşikar. Zira, Ay ile Venüs'ün oluşturduğu güzel üçgen, iş ve kariyer temalarını ön plana çıkarıyor. İşte bu enerjiyi kariyerine pozitif bir destek olarak kullanmayı başarmalısın. Ailenin iş hayatındaki duruşunu, bağlantılarını ya da geçmişinle ilgili iş tecrübelerini, kariyer hayatında önemli fırsatlara çevirebilirsin.

Tabii bu arada güvenilirliğin ve istikrarlılığın, seni birçok konuda bir adım öne çıkaracak. Yani, kendini göstermek için ailenden ve geçmişinden gelen gücünü kullansan da başarılı olmak için gerçek yeteneklere ihtiyacın olacak. Bu aşamada kendini ve yeteneklerini sahiden göstermeyi unutma. Bu sayede bir yıldız gibi parlayacaksın.

Aşk hayatında ise bugün, daha içe dönük ama aynı zamanda samimi bir enerji hissedeceksin. Eski bir aşkla iletişime geçmek veya geçmişte tamamlanmamış bir duygusal süreci sonlandırmak için ideal bir zaman olabilir. Belki de bir bakış, tüm sorunları çözecek ve her şeyi yerli yerine oturtacak. Bugün, duygularını ifade etmekten çekinme. Gözlerinle konuşman, belki de tüm karmaşayı çözmen için yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…