11 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün büyük gün! Bunu uzun zamandır beklediğini biliyoruz... Müjdemizi isteriz, sonunda Merkür retrosunun sona erdi. Şimdi özellikle iş birliklerinde ve ortak projelerde yeni fırsatların kapısını çalabilir. Bir süredir durağanlaşan kariyer hayatında beklediğin atılımı yapma şansını elde edebilirsin.

Hem de fırsat, bu Pazartesi sabahı kahveni yudumlarken kapını çalabilir. Aynı anda ekip içindeki fikir alışverişinin daha akıcı ve üretken olduğunu da fark edebilirsin. Uzun süredir kafanı kurcalayan bir iş ortaklığı teklifi bugün sonunda netleşebilir. Sözlerin bugün etkileyici ve güçlü, bu yüzden hedeflerini net ve kararlı bir şekilde ifade etmekten sakın çekinme. bu sayede hem ekip içinde hem iş birliklerinde istediğini düşündüğünden çok daha kolay bir şekilde elde edebilirsin.

Sıra geldi aşka! Aşka hazır olsan iyi edersin, çünkü bugün iletişimden doğan bir yakınlaşma seni bekliyor. Merkür retronun ardından hisler gibi sözler de netleşiyor... İşte bu sayede partnerinle olan konuşmaların daha derin ve anlamlı hale gelebilir. Belki de uzun süredir üzerinde durduğun yanlış anlamalar son bulabilir, ilişkinizde tutku ön plana çıkabilir. Öte yandan eğer bekar bir Akrep burcuysan, yeni biriyle ilk mesajlaşmanın düşündüğünden daha eğlenceli ve keyifli olabileceğini söylemeden geçmeyelim. Hatta ona kendini kaptırmaya hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…