9 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz farklı bir gün olabilir. Gökyüzünde Kova burcunda gerçekleşen Dolunay, senin ev, aile ve köklerle ilgili konularda bir içsel aydınlanma yaşamanı sağlayabilir. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün taşınma planları, evdeki düzeni değiştirecek yenilikler ya da aileyle ilgili alman gereken bir karar bugün gündeme gelebilir. Bu Dolunay seninle bir sorgulama sürecine giriyor: 'Ev' kelimesi senin için ne ifade ediyor?

Eğer bugün içinde bulunduğun ortam seni biraz daraltıyorsa, bu enerjiye kapılıp, 'Değiştir' mesajını almalısın. Belki de yeni bir başlangıç yapma, iş hayatında ve kariyerinde bazı değişikliklerle geleceğini şekillendirmeni de sağlayabilir. Bakalım, ilerlemek için değişime ayak uydurabilecek misin?

Aşk hayatında ise bugün duyguların ve mantığın arasında bir çekişme söz konusu olabilir. Özellikle ailenin onayı ya da sosyal çevrenin yorumları ilişkine etki ediyorsa, söz konusu kalbinin sesi olduğunda tek başına karar vermen gerektiğini de hatırlamalısın. Bu noktada iç sesin ne diyorsa ona kulak vermeli, kalbin ve mantığın arasındaki bu çatışmayı çözmelisin. İzin verirsen, Kova Dolunay'ı da sana ilham verecek ve yol gösterecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…