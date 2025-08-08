onedio
9 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

9 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ağustos Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün biraz yıldızların dilinden konuşacağız. Günün enerjisi, Kova burcundaki Dolunay'ın etkisi altında şekilleniyor. Bu etki, içsel gerginliklerini daha yoğun bir şekilde hissetmene sebep olabilir. Sanki tüm bu gerginlikler, kaslarına, özellikle de omuz ve sırt bölgene adeta birer ağırlık gibi çökmüş gibi hissedebilirsin.

Bugün kendini kapalı bir ortamda uzun süre kalmaktan kaçın. Bedeninin özgürlüğe, zihnin ise sessizliğe ihtiyacı var. Kendini kısıtlamak yerine, doğayla iç içe olabileceğin bir ortamda bulunmayı tercih et. Biraz rahatlamanın ve gevşemenin tam zamanı! Hafif bir masaj, sıcak bir duş veya biraz meditasyon, ruhsal blokajlarını çözmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

