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7 Ağustos Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
7 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ağustos Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay ile Satürn arasında bir karşıtlık oluşuyor. Bu durum, senin enerjini vücudunun en derin, en karanlık koridorlarına yönlendiriyor. Enerjinin tavan yaptığı bu dönemde, bedeninin sana bir mesajı da var: 'Beni dinle.'

Birçok insanın güç kavramını yanlış yorumladığı bir dönemde, bugün senin için güç kavramının gerçek anlamını anlama fırsatı doğabilir. Güç, her zaman her şeyi kontrol etmek, yönetmek anlamına gelmez. Bazen güç, yıkılmak ve sonra yeniden daha güçlü bir şekilde doğrulabilmektir.

Sağlıklı olmak da aynı şekilde, her şeyi kontrol altında tutmak anlamına gelmiyor. Bedenini dinlemeyi öğrendiğinde, kontrolü bırakmayı da öğrenmiş olacaksın. İşte tam da bu noktada, bedenin kendini onarmaya başlar. Kendi kendini iyileştirme yeteneğini keşfeder ve senin için en iyi olanı yapar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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