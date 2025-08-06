7 Ağustos Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Ay ile Satürn arasında bir karşıtlık oluşuyor. Bu durum, senin enerjini vücudunun en derin, en karanlık koridorlarına yönlendiriyor. Enerjinin tavan yaptığı bu dönemde, bedeninin sana bir mesajı da var: 'Beni dinle.'

Birçok insanın güç kavramını yanlış yorumladığı bir dönemde, bugün senin için güç kavramının gerçek anlamını anlama fırsatı doğabilir. Güç, her zaman her şeyi kontrol etmek, yönetmek anlamına gelmez. Bazen güç, yıkılmak ve sonra yeniden daha güçlü bir şekilde doğrulabilmektir.

Sağlıklı olmak da aynı şekilde, her şeyi kontrol altında tutmak anlamına gelmiyor. Bedenini dinlemeyi öğrendiğinde, kontrolü bırakmayı da öğrenmiş olacaksın. İşte tam da bu noktada, bedenin kendini onarmaya başlar. Kendi kendini iyileştirme yeteneğini keşfeder ve senin için en iyi olanı yapar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…