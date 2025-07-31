1 Ağustos Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yıldızların sana bir mesajı var. Venüs ve Neptün'ün kozmik dansı, başını fiziksel anlamda ağrıtmayabilir ama zihinsel olarak biraz yorabilir. Bilhassa ekran karşısında geçirdiğin süre arttıkça, baş bölgen daha yoğun bir hissiyatla karşı karşıya kalabilir.

Ama endişelenme, bu durumla başa çıkmanın birçok yolu var. Sıcak ve soğuk suyun bir arada olduğu bir duş, başını rahatlatabilir. Lavanta yağı da bir diğer seçenek. Bu doğal yağın rahatlatıcı etkisi, başındaki yoğunluğu azaltabilir.

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa, belki de biraz sessizliğe ihtiyacın vardır. Karanlık bir odada, sadece kendinle baş başa kalarak, 10 dakika boyunca gözlerini kapatmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…