27 Temmuz Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün içinde biriken tüm gerginliklerin, ne yazık ki cildine ve sindirim sisteminize olumsuz yansıdığını hissedebilirsin. Özellikle yaz sıcaklarının da etkisiyle sinir sistemin üzerindeki baskı artabilir. Bu durum, seni daha da huzursuz bir hale getirebilir.

Böyle bir durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, sana birkaç önerimiz var. Öncelikle, serin ortamlarda zaman geçirmeye özen göster. Sıcak hava, sinir sistemini daha da gerginleştireceği için, serin bir ortamda bulunmak seni rahatlatabilir. Ayrıca, sessizliğe çekilip biraz kendi başına kalmak da iyi gelebilir. Kendini dinlemek, iç huzurunu yeniden bulmana yardımcı olabilir.

Sağlığını korumak için beslenmene de dikkat etmeyi unutma. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tüketmek ise kendin için yapacağın en iyi şey olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…