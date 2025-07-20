21 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün bedeninin üzerinde taşıdığı ağırlığı hissetmeye başlayacağın bir gün olabilir. Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumunun güçlü çekimi seni doğrudan etkileyebilir ve bu enerji, bedeninde bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Belki kaslarında bir gerginlik, belki pelvik bölgede bir ağrı... İçsel stresin bedenine yansıması bu şekilde olabilir.

Eğer eski bir rahatsızlığın tekrar baş gösterdiğini fark edersen, bu kez duruma farklı bir açıdan bakmayı denemelisin. Belki de çözüm, daha önce hiç düşünmediğin bir yerdedir. Unutma, bedenin ve ruhun bir bütündür ve birinde yaşanan her şey diğerini de etkiler.

Bu dönemde detoks yapmayı düşünebilirsin. Vücudunu temizlemek ve yeniden enerji toplamak için harika bir fırsat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…