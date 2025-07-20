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21 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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21 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Temmuz Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedeninin üzerinde taşıdığı ağırlığı hissetmeye başlayacağın bir gün olabilir. Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumunun güçlü çekimi seni doğrudan etkileyebilir ve bu enerji, bedeninde bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Belki kaslarında bir gerginlik, belki pelvik bölgede bir ağrı... İçsel stresin bedenine yansıması bu şekilde olabilir.

Eğer eski bir rahatsızlığın tekrar baş gösterdiğini fark edersen, bu kez duruma farklı bir açıdan bakmayı denemelisin. Belki de çözüm, daha önce hiç düşünmediğin bir yerdedir. Unutma, bedenin ve ruhun bir bütündür ve birinde yaşanan her şey diğerini de etkiler.

Bu dönemde detoks yapmayı düşünebilirsin. Vücudunu temizlemek ve yeniden enerji toplamak için harika bir fırsat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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