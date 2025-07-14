15 Temmuz Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta senin için biraz daha içsel bir döneme giriyoruz. İç organlarınla ilgili belirtiler, belki de bir süredir göz ardı ettiğin sinyallerle karşılaşabilirsin. Özellikle karaciğerin, bağırsakların ya da hormonal dengenle ilgili hislerinin yoğunlaştığını fark edebilirsin.

Biraz daha derinlere inersek, bu durumun ruhsal yorgunluğunun bedenine yansıması olarak algılanabileceğini söyleyebiliriz. Evet, bazen ruhun yükü bedene ağır gelir ve bu durum fiziksel ağrılar şeklinde kendini gösterebilir. Bu yüzden öncelikle kendine biraz zaman ayır ve dinlen.

İç sesini dinlemek ve bedeninin sana verdiği işaretleri anlamak için sessizliğe ihtiyacın olacak. Biriken duygularını bedenine yük etmek yerine, onları kabul et ve serbest bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…