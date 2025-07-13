14 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep! Senin gibi derin düşünceli ve duygusal bir insanın, zaman zaman bedeninin de bu ruh haliyle paralel bir çizgi çizdiğini biliyoruz. Bugünlerde enerjinin biraz düşük olduğunu hissediyor olabilirsin. Bu durum, bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebilir, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Ama endişelenme, senin gibi güçlü bir Akrep burcunun bu durumu hızlıca toparlayabileceğine eminiz. İhtiyacın olan şeyler aslında oldukça basit: Taze sebzeler, bol su ve biraz da sessizlik. Evet, evet yanlış duymadın, biraz sessizlik. Senin gibi yoğun bir zihne sahip olan birinin, ara sıra sessizliğe ihtiyacı olduğunu unutmamalısın.

Taze sebzelerle dolu bir tabak, bol su ve biraz da sessizlik... İşte bu üçlü, enerjini toplamak için ihtiyacın olan sihirli formül. Kendine iyi bak, sevgili Akrep. Unutma, senin güçlü enerjin ve pozitif ruh halin, çevrendekilere de ilham veriyor.