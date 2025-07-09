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10 Temmuz Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
10 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Temmuz Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içinde biriken yoğun düşünceler bedensel olarak da etkisini gösterebilir. Özellikle baş ve boyun çevresinde sıkışma hissiyle karşılaşman mümkün. Bu sıkışma, sürekli düşünmekten ve kontrol etme çabasından kaynaklanıyor olabilir. Belki de bugün biraz zihnini boşaltmak, içinden geçenleri yazıya dökmek veya hafif bir müzik eşliğinde gözlerini kapatmak sana iyi gelecek.

Dolunayın etkisiyle çevrenden gelen talepleri daha net fark ederken, bu taleplerin bedenine yüklediği ekstra ağırlığı da göz ardı etme. Özellikle konuşmalar sırasında fark etmeden dişlerini sıkmak, çene bölgesinde gerilim yaratabilir. Bugün bedeninle empati kurmak, onu rahatlatmak için bilinçli adımlar atmak önemli. Kendine bir fincan bitki çayı armağan et ve en azından bir öğleden sonrayı tamamen sana ait kıl. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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