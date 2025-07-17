onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
18 Temmuz Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
18 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Temmuz Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iç dünyanla ve fiziksel benliğinle adeta bir simbiyoz içindesin. Sezgilerinin gücü, bedeninle kurduğun bu özel iletişim sayesinde adeta tavan yapmış durumda. Ruhunun huzur bulduğu, duygularının destek gördüğü her türlü aktivite, bugün senin için adeta bir iyileşme süreci olabilir.

Belki bir terapi seansına katılmak ve iç dünyanı bir uzmana dökmek, belki de duygularını kağıda aktarmak ve kendini yazıyla ifade etmek... İçsel temizlik yapmak için ideal bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Kendini yeniden keşfetmek, ruhsal yüklerinden arınmak için harika bir fırsat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Akrep burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın