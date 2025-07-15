16 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça önemli bir hafta olacak gibi görünüyor. Özellikle hormonal dengen, cinsel sağlığın ve karın bölgenle ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir. Zira bu aralar Ay ile Güneş üçgeninin enerjisiyle, ruhunda bir temizlik yapma fırsatı bulabilirsin.

Bu temizliği gerçekleştirmenin birçok yolu var elbette. Su terapileri, denize girme, tuz banyoları ya da enerji temizliği niyetleri... Bunlar, seni kökten rahatlatabilecek ve yeniden enerji dolu hissetmeni sağlayabilecek yöntemler. Ayrıca, bu aralar Satürn retrosunun da etkisi altında olacaksın. Bu durum, içsel karanlığını şifaya dönüştürmen için seni biraz zorlayabilir. Ancak unutma ki bu sürecin sonunda seni bekleyen şey ferahlık ve huzur olacak.

Tüm bunlar olurken, kendine biraz daha zaman ayır ki ruhunun ve bedeninin ihtiyaçlarını karşılayarak gerçek şifa enerjisiyle bütünleşme fırsatını yakala. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…