20 Temmuz Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yıldızların sana bir mesajı var. Bu mesaj, bedeninle olan ilişkini biraz daha önemsemen gerektiği yönünde. Evren, seninle sevgi dolu bir dilde konuşuyor ve senden, bedenine karşı daha anlayışlı ve sabırlı olmanı bekliyor.

Ay'ın sabit toprak enerjisi, seni adeta bir gevşeme ve rahatlama turuna çıkarıyor. Bu tur, kaslarını yumuşatmayı ve içindeki tüm gerginlikleri atmayı hedefliyor. Sadece sessizliği dinlemek bile, bu enerjiyi hissetmen için yeterli olacak.

Bedenin ve ruhun arasındaki bu derin bağlantıyı daha da güçlendirecek olan derin uykular, meditasyonlar ve toprakla doğrudan temas etmeni sağlayacak yürüyüşler ise bu hızlı ve sabırsız zamanlarda senin için bir panzehir olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…