22 Temmuz Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Güneş tam da senin burcunda parlıyor ve bu seni ne kadar mutlu etse de biraz dikkatli olman gerekiyor. Güneşin sıcak ve enerjik ışığına kapılıp kendini fazla yorma ve bedenini yakma. Bugünün anahtar kelimesi 'dikkat' olmalı, özellikle de beden sıcaklığına ve sıvı dengene dikkat etmen gerekiyor.

Biraz daha aktif olma dürtüsü seni tükenmeye götürebilir, bu yüzden bugün hareketlerini biraz daha kontrollü yapmalısın. Unutma, iyi bir sağlık göstergesi sadece güçlü olmak değil, aynı zamanda dinlenmeyi bilmekten geçer. Kendini dinlemeyi ve bedeninin sinyallerine kulak verip gerektiğinde durup dinlenmeyi bilmelisin.

Evet, bugün enerji dolu bir gün olabilir ama senin için asıl önemli olan dengeyi korumak olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…