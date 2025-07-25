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26 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
26 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Temmuz Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hafta sonu olduğu için tüm streslerini bir kenara atıp rahatlama moduna geçebilirsin. Ancak, içindeki gerginlik hâlâ devam ediyorsa, bu durum seni rahatsız edebilir. Belki de boyun ve sırt bölgende bir ağırlık hissi de bu duruma eşlik edebilir. Galiba bastırdığın duyguların bedeninde yarattığı bir etki olarak tüm bu semptomlar ortaya çıkıyor olabilir. 

Güneş ve Neptün'ün oluşturduğu mükemmel açı da tam da bu yüzden seni suyun huzur verici etkisine yönlendirebilir. Belki bir ılık duş alabilir veya deniz kenarında birkaç saat geçirebilirsin. Bedenini rahatlat ve ruhunun da bu rahatlama durumuna ayak uydurmasına izin ver. Unutma, ruhun bedenini takip eder. Bu yüzden öncelikle bedenini rahatlatmalı ve ardından ruhunun da bu durumu takip etmesini sağlamalısın. Bir yandan da hafta sonunun tadını çıkarmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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