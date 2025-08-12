13 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yıldızlar adeta senin için bir araya geliyor! Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu, kariyer ve aile hayatını olumlu bir şekilde etkilemeye hazırlanıyor. Bu bereketli kavuşum, kariyer hayatında aile desteğini daha fazla hissetmene olanak sağlayabilir. Belki de en yakınlarınla bir iş kurma ve kazancını katlama şansın olabilir.

Öte yandan gayrimenkul alım satımı, taşınma ya da ev dekorasyonu gibi konular da bugünlerde gündeminde yer alabilir. Bu konularda şansın senden yana olacağını söyleyebiliriz. Ailenin maddi desteğiyle, belki de hayatında önemli bir dönüm noktası olacak adımlar atabilirsin. Tam tersi bir şekilde sen de ailene bu desteği sağlayan taraf olabilirsin.

Havada aşk kokusu var! Aşk hayatına gelecek olursak, bugünlerde huzur ve güven arayışının ön planda olduğunu görüyoruz. Venüs ve Jüpiter'in kavuşum enerjisi bekar Akrep burçlarına, sıcak bir yuva hissi vadediyor. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte ev hayatını daha keyifli hale getirecek planlar yapabilirsin. Onunla paylaştığın her an evini yuva yapacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…