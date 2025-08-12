onedio
13 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

13 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ağustos Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün koşuşturmacası içinde kendine zaman ayırmayı unutma! Özellikle gece uykundan, beslenme düzeninden ve omurga sağlığından feragat etme. Çünkü iş için uykusuz kalmak, yanlış pozisyonda saatlerce çalışmak sana düşündüğünden çok daha fazla zarar veriyor olabilir. 

Hatta Venüs ve Jüpiter'in enerjisi üzerindeyken biraz daha fazla uykuya ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan, daha erken yatağa girmeyi düşünebilirsin. Ya da belki de biraz daha fazla sessizliğe ve karanlığa ihtiyacın vardır. Stresle başa çıkmak konusunda ise tek ihtiyacın: Meditasyon. Sadece birkaç dakika bile olsa, gün içinde kendine bir meditasyon molası vermek ve günlük rutinlerine omurganı esnetecek hareketler eklemek sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

