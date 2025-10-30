onedio
Zirve Şaşırttı! Türkiye'den 45 Üniversite Listede: Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2025 - 15:48

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi'nin (CWTS) hazırladığı Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 sonuçları belli oldu. Listede Türkiye'den 45 üniversite bulunuyor. Dünya zirvesinde ise Harvard Üniversitesi yer aldı.

Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı: Dünyanın En İyi Üniversiteleri Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl 1506 üniversitenin yer aldığı listede bu yıl sayı 1594 üniversite yer aldı. CWTS Leiden, Web of Science veri tabanına dayalı analizlerle değerlendirmeye aldığı üniversitelerin üniversitelerin sadece yayın sayısını değil; yayınların atıf etkisi, uluslararası iş birliği düzeyi, açık erişim performansı ve toplumsal katkı potansiyelini ölçüyor. Bu sebeple Leiden Üniversitesi'ne ait sonuçlar, üniversitelerin akademik dünyadaki gerçek konumunu ortaya koyan en güvenilir göstergelerden biri kabul ediliyor.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında Türkiye'den Hangileri Yer Alıyor? Türkiye'nin En İyi Üniversitesi Hangisi?

2025 sonuçlarına göre Türkiye’den 45 üniversite Leiden Ranking listesinde yer alıyor. 

Türkiye'de ilk 10 sırada yer alan üniversiteler şu şekilde:

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya 302.

2. Hacettepe Üniversitesi – Dünya 378.

3. İstanbul Teknik Üniversitesi – Dünya 564.

4. Ankara Üniversitesi – Dünya 596.

5. Gazi Üniversitesi – Dünya 610.

6. Ege Üniversitesi – Dünya 618.

7. İstanbul Üniversitesi – Dünya 672.

8. Yıldız Teknik Üniversitesi – Dünya 702.

9. Atatürk Üniversitesi – Dünya 749.

10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Dünya 766.

Erciyes Üniversitesi (Dünya 810), Fırat Üniversitesi (900), Çukurova Üniversitesi (913), Selçuk Üniversitesi (963) gibi bölgesel üniversiteler de uluslararası alanda adını duyurmayı başardı. Listede yer alan üniversitelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
