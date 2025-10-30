Zirve Şaşırttı! Türkiye'den 45 Üniversite Listede: Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı
Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi'nin (CWTS) hazırladığı Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 sonuçları belli oldu. Listede Türkiye'den 45 üniversite bulunuyor. Dünya zirvesinde ise Harvard Üniversitesi yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı: Dünyanın En İyi Üniversiteleri Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında Türkiye'den Hangileri Yer Alıyor? Türkiye'nin En İyi Üniversitesi Hangisi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın