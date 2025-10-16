onedio
“Yapay Zekalar Kendi Aralarında Konuşabilseydi Neler Yaşanırdı” Parodisi İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.10.2025 - 15:49

Günümüzün olmazsa olmazı yapay zeka haline geldi. ChatGPT, Grok, Gemini derken bir de yerli yapay zeka Kumru aralarına katılmıştı. Kumru duyurulmasıyla birlikte X’te epey goygoya neden olmuştu. Şimdiyse @okanyontar adlı içerik üreticisi Instagram hesabından yapay zekaları konuşturduğu bir parodi paylaştı. Videoya adeta etkileşim yağdı!

İşte o paylaşım 👇

İçerik üreticisi tespitleriyle kahkahaları topladı.

İçerik üreticisi tespitleriyle kahkahaları topladı.

Sizce de yapay zekalar insan olsaydı ya da kendi aralarında konuşabilseydi yaşanacaklar tam olarak böyle olmaz mıydı? Düşünceleriniz için yorumlarda bekliyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Emre Keskin

shdisjsje olum ya çok iyi be