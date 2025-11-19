Yapay Zeka Sanatçısı Nazmi Özdil'in Seda Sayan Adele Düeti Viral Oldu

Nazmi Abin olarak da bilinen Nazmi Özdil Türkçe şarkıları yabancı pop hitleriyle harmanlayarak tanıdığımız bir içerik üreticisi. Seda Sayan da Nazmi Özdil'in parçalarının en çok kullandığı sanatçılardan. Yıllardır viral olan düetlere bir yenisi daha eklendi ve yapay zekanın da desteğiyle ortaya nefis bir Seda Sayan Adele düeti ortaya çıktı.