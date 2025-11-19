Yapay Zeka Sanatçısı Nazmi Özdil'in Seda Sayan Adele Düeti Viral Oldu

Nazmi Abin olarak da bilinen Nazmi Özdil Türkçe şarkıları yabancı pop hitleriyle harmanlayarak tanıdığımız bir içerik üreticisi. Seda Sayan da Nazmi Özdil'in parçalarının en çok kullandığı sanatçılardan. Yıllardır viral olan düetlere bir yenisi daha eklendi ve yapay zekanın da desteğiyle ortaya nefis bir Seda Sayan Adele düeti ortaya çıktı.
İşte o düet 🎶
Seda Sayan'ın Billie Eilish'le yaptığı düet de çok beğenilmiş hatta Seda Sayan da çalışmayı profilinde paylaşmıştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
