Yapay Zekanın İftirasıyla Büyük Kayıplar Yaşayan Şirket Google'a Dava Açtı
Minnesota merkezli güneş enerjisi firması Wolf River Electric’in satış temsilcileri, geçen yılın sonlarında iptal edilen sözleşmelerde alışılmadık bir artış fark etti. Eski müşterilerle iletişime geçtiklerinde ise beklenmedik bir yanıt aldılar. Müşteriler, internet aramalarında şirketin eyalet başsavcısıyla “yanıltıcı satış uygulamaları” nedeniyle dava yaşadığına dair bilgiler gördüklerini ve bu nedenle sözleşmelerini iptal ettiklerini söylüyordu. Oysa şirket ne böyle bir davaya taraf olmuştu ne de hükümet tarafından herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.
Bu durum şirkete büyük zarara neden olunca, şirket dava açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirket kayıpların önüne bir türlü geçemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İftira davası açtılar ama tek de değiller, başka şirketler de var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın