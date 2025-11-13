Yapay Zekanın İftirasıyla Büyük Kayıplar Yaşayan Şirket Google'a Dava Açtı

Wolf River’ın davası, son iki yılda ABD’de yapay zekâ tarafından üretilen içerikler nedeniyle açılan en az altı iftira davasından biri. Bu davalarda, metin ve görsel üreten yapay zekâ sistemlerinin yalnızca kişiler ya da kurumlar hakkında yanlış ve itibar zedeleyici bilgiler yaymakla kalmadığı; aynı zamanda, bu hatalar kendilerine bildirildiği halde yapay zekâ modellerini geliştiren ve bunlardan gelir elde eden şirketlerin yanlış içerikleri dolaşımda tutmaya devam ettikleri iddia ediliyor.

Bu davalar, klasik karalama veya hakaret davalarından farklı olarak, insan eliyle değil, yapay zekâ tarafından üretilen içeriğin de iftira sayılıp sayılamayacağı tartışmasını gündeme taşıyor. Hukuk çevrelerinde bu durum, ifade özgürlüğü ile sorumluluk arasındaki sınırların yeniden tanımlanması gereken yeni bir alan olarak değerlendiriliyor.

Hukuk profesörü Eugene Volokh, 2023’te Journal of Free Speech Law dergisinin bir sayısını tamamen “yapay zekâ kaynaklı iftira” konusuna ayırmıştı. Volokh, “Bu modellerin zarar verici iddialar yayabileceğine hiç şüphe yok,” diyerek yapay zekânın oluşturduğu hukuki ve etik tehlikeye dikkat çekmişti.