Yapay Zekanın İftirasıyla Büyük Kayıplar Yaşayan Şirket Google'a Dava Açtı

Yapay Zekanın İftirasıyla Büyük Kayıplar Yaşayan Şirket Google'a Dava Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
13.11.2025 - 23:11

Minnesota merkezli güneş enerjisi firması Wolf River Electric’in satış temsilcileri, geçen yılın sonlarında iptal edilen sözleşmelerde alışılmadık bir artış fark etti. Eski müşterilerle iletişime geçtiklerinde ise beklenmedik bir yanıt aldılar. Müşteriler, internet aramalarında şirketin eyalet başsavcısıyla “yanıltıcı satış uygulamaları” nedeniyle dava yaşadığına dair bilgiler gördüklerini ve bu nedenle sözleşmelerini iptal ettiklerini söylüyordu. Oysa şirket ne böyle bir davaya taraf olmuştu ne de hükümet tarafından herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Bu durum şirkete büyük zarara neden olunca, şirket dava açtı.

Şirket kayıpların önüne bir türlü geçemedi.

Şirket kayıpların önüne bir türlü geçemedi.

Wolf River yöneticileri durumu araştırdıklarında, şaşkınlık yerini endişeye bıraktı. Google’ın yapay zekâ destekli arama sistemi Gemini’nin, arama sonuçlarının en üstünde yanlış bilgiler gösterdiği ortaya çıktı. Hatta “Wolf River Electric” yazıldığında, otomatik önerilerde şirketin bir dava sonucu uzlaşmaya vardığına dair ifadeler yer alıyordu.

Yanlış bilgilerin yayılmasıyla sözleşme iptalleri artmaya devam edince ve Google’ın araçlarıyla sorunu çözme çabaları sonuç vermeyince, şirket Google’a karşı iftira davası açmaya karar verdi.

Wolf River’ı 2014’te üç arkadaşıyla birlikte kuran ve şirketi Minnesota’nın en büyük güneş enerjisi yüklenicilerinden biri haline getiren Justin Nielsen, “İyi bir itibar inşa etmek yıllar alıyor. Müşteriler olumsuz bir bilgi gördüğünde güvenlerini geri kazanmak neredeyse imkânsız” dedi.

İftira davası açtılar ama tek de değiller, başka şirketler de var.

İftira davası açtılar ama tek de değiller, başka şirketler de var.

Wolf River’ın davası, son iki yılda ABD’de yapay zekâ tarafından üretilen içerikler nedeniyle açılan en az altı iftira davasından biri. Bu davalarda, metin ve görsel üreten yapay zekâ sistemlerinin yalnızca kişiler ya da kurumlar hakkında yanlış ve itibar zedeleyici bilgiler yaymakla kalmadığı; aynı zamanda, bu hatalar kendilerine bildirildiği halde yapay zekâ modellerini geliştiren ve bunlardan gelir elde eden şirketlerin yanlış içerikleri dolaşımda tutmaya devam ettikleri iddia ediliyor.

Bu davalar, klasik karalama veya hakaret davalarından farklı olarak, insan eliyle değil, yapay zekâ tarafından üretilen içeriğin de iftira sayılıp sayılamayacağı tartışmasını gündeme taşıyor. Hukuk çevrelerinde bu durum, ifade özgürlüğü ile sorumluluk arasındaki sınırların yeniden tanımlanması gereken yeni bir alan olarak değerlendiriliyor.

Hukuk profesörü Eugene Volokh, 2023’te Journal of Free Speech Law dergisinin bir sayısını tamamen “yapay zekâ kaynaklı iftira” konusuna ayırmıştı. Volokh, “Bu modellerin zarar verici iddialar yayabileceğine hiç şüphe yok,” diyerek yapay zekânın oluşturduğu hukuki ve etik tehlikeye dikkat çekmişti.

