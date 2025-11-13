Bakanlık Kasım İndirimiyle İlgili Uyardı: "1 Alana 1 Bedava" ve "Şok İndirim" Ürünlerine Dikkat Edin

Açıklamada, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için alışveriş öncesinde ihtiyaçlarını belirlemeleri ve fiyat karşılaştırması yapmaları gerektiği vurgulandı. “Şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi ifadelerin doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yönlendirilen sitelerde 3D Secure ve SSL gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, “1 alana 1 bedava” veya “3 al 2 öde” gibi koşullu kampanyaların detaylarının dikkatle okunması gerektiği uyarısında bulunuldu.