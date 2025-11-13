onedio
Bakanlık Kasım İndirimiyle İlgili Uyardı: "1 Alana 1 Bedava" ve "Şok İndirim" Ürünlerine Dikkat Edin

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 22:42

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde vatandaşların aldatıcı kampanyalarla mağdur olmaması için hem piyasalarda hem dijital platformlarda yoğun denetimlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kasım ayı boyunca gerçekleştirilen indirimli satış, reklam ve tanıtımların Reklam Kurulu tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edilmesi halinde ise idari cezaların gecikmeden uygulandığı vurgulandı.

"Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde 3D Secure, SSL gibi güvenlik unsurlarının kontrol edin"

Açıklamada, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için alışveriş öncesinde ihtiyaçlarını belirlemeleri ve fiyat karşılaştırması yapmaları gerektiği vurgulandı. “Şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi ifadelerin doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yönlendirilen sitelerde 3D Secure ve SSL gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, “1 alana 1 bedava” veya “3 al 2 öde” gibi koşullu kampanyaların detaylarının dikkatle okunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Aldatıcı reklamları şikayet edebilirsiniz.

Açıklamada, aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Tüketicilerin, bu tür durumlarla ilgili başvurularını Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı. Bakanlık, tüketici haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ile piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla, kasım ayı boyunca hem sahada hem dijital ortamda yürütülen tüm indirim kampanyalarını kararlılıkla denetlemeyi sürdüreceğini açıkladı.

