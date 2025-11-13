Bakanlık Kasım İndirimiyle İlgili Uyardı: "1 Alana 1 Bedava" ve "Şok İndirim" Ürünlerine Dikkat Edin
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde vatandaşların aldatıcı kampanyalarla mağdur olmaması için hem piyasalarda hem dijital platformlarda yoğun denetimlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kasım ayı boyunca gerçekleştirilen indirimli satış, reklam ve tanıtımların Reklam Kurulu tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edilmesi halinde ise idari cezaların gecikmeden uygulandığı vurgulandı.
"Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde 3D Secure, SSL gibi güvenlik unsurlarının kontrol edin"
Aldatıcı reklamları şikayet edebilirsiniz.
