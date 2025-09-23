onedio
Vatandaşların TBMM'ye İlettiği "Başka Ülkede Yaşayamam" Dedirten İlginç Talepler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
23.09.2025 - 16:26

TBMM Dilekçe Komisyonu'na her yıl vatandaşlarımızdan milyonlarca başvuru geliyor. Elbette bu başvurular arasında dikkat çeken bazı istekler de olabiliyor. HaberTürk'ten Buse Gençtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç başvuruları aktardı. 

Jandarmanın isminin değişmesini bile isteyenler var!

Kaynak: HaberTürk / Buse Gençtürk

Vatandaşların TBMM'den ilginç istekleri var.

HaberTürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, vatandaşlar TBMM'ye isteklerini, taleplerini iletmeye devam ediyor. Gelen binlerce başvurunun arasında bazı dikkat çekici istekler de olabiliyor. İşte bu başvurulardan bazıları şu şekilde:

  • Jandarma kelimesinin Fransızcadan Türkçeye geçmiş olması nedeniyle 'can damarı' anlamına gelen 'candarma' kelimesinin kullanılması.

  • İstanbul Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nin Sancaktepe ya da Çekmeköy ilçesine bağlanması.

  • ÖSYM tarafından yapılan sınavların sonuç açıklanma tarihlerinin ve tercih süreçlerinin bir takvime bağlanması.

  • Milletvekillerine emekli maaşı bağlanmaması.

  • Kan bağı olmayan evlatlıkların miras hakkının kaldırılması.

Daha önce de dünya erkekler günü kutlanması, gürültülü komşuların apartmandan atılması gibi istekler vardı.

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen isteklerden bazıları da şu şekildeydi:

  • Gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme veya icra yoluyla evlerinden tahliye edilmeleri

  • Aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılması

  • 19 Kasım'ın 'Dünya Erkekler Günü' olarak kutlanması

  • Suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılmaları

Sizce bu istekler mantıklı mı? 

Yorumlara bekliyoruz!

Beren Öktem

Milletvekili emekli maaşı konusu bence çok mantıklı.

Davonn Davonn

evlatlık hariç hepsi gayet mantıklı talepler

lily

ağızlarda candarma olarak kullanılıyor zaten