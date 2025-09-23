Vatandaşların TBMM'ye İlettiği "Başka Ülkede Yaşayamam" Dedirten İlginç Talepler
TBMM Dilekçe Komisyonu'na her yıl vatandaşlarımızdan milyonlarca başvuru geliyor. Elbette bu başvurular arasında dikkat çeken bazı istekler de olabiliyor. HaberTürk'ten Buse Gençtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç başvuruları aktardı.
Jandarmanın isminin değişmesini bile isteyenler var!
Kaynak: HaberTürk / Buse Gençtürk
Vatandaşların TBMM'den ilginç istekleri var.
Daha önce de dünya erkekler günü kutlanması, gürültülü komşuların apartmandan atılması gibi istekler vardı.
Milletvekili emekli maaşı konusu bence çok mantıklı.
evlatlık hariç hepsi gayet mantıklı talepler
ağızlarda candarma olarak kullanılıyor zaten