16 Yıl Boyunca Hastaneye Gitmeyen Adamın “İkinci Kafa” Büyüklüğündeki Tümörü Alındı

Hastanın bunca sene tümör ile hayatta kalmış olmasının sebebi ise bu dev kitlenin aslında iyi huylu bir lipom olması. Normalde 2-5 cm boyutlarında olan bu tür yağ bezeleri, nadir durumlarda kontrolden çıkıp dev boyutlara ulaşabiliyor.

Normalde çıkarılması kolay olan bu tür tümörler bu sefer cerrahları zorladı çünkü tümör damar ve sinirlerin hemen yanında olduğu için ameliyat oldukça riskliydi.