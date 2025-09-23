16 Yıl Boyunca Hastaneye Gitmeyen Adamın “İkinci Kafa” Büyüklüğündeki Tümörü Alındı
65 yaşındaki Rus adam, tam 16 yıl boyunca boynunda başı büyüklüğünde dev bir tümörle yaşadı. Evde uyguladığı çeşitli merhemler sonuç vermeyince, sonunda hayati risk taşıyan bir ameliyat için nihayet bıçak altına yattı. Ancak tümörün büyüklüğü ülke çapında epey ses getirdi.
Detaylar 👇
Rusya’nın Kirov şehrinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, 16 yıl boyunca boynunda neredeyse kendi başı büyüklüğünde bir dev tümörle yaşadı ve sonunda ameliyatla alınabildi.
Normalde kolay geçmesi gereken ameliyat, tümörün ulaştığı absürt boyut sebebiyle çok riskli bir hale geldi.
Kirov Bölge hastanesinde cerrahlık yapan Igor Popyrin, “Bu tür tümörler yavaş yavaş büyür, çoğu kişi doktora gitmeyi erteler ama krem ya da ev yöntemleri asla işe yaramaz,” diyerek uyarıyor.
Cerrah Popyrin, “Lipom büyüdüyse merhem veya ev çözümleri işe yaramaz. Tek çözüm cerrahi müdahaledir,” dedi.
