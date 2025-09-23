onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
16 Yıl Boyunca Hastaneye Gitmeyen Adamın “İkinci Kafa” Büyüklüğündeki Tümörü Alındı

16 Yıl Boyunca Hastaneye Gitmeyen Adamın “İkinci Kafa” Büyüklüğündeki Tümörü Alındı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 15:02

65 yaşındaki Rus adam, tam 16 yıl boyunca boynunda başı büyüklüğünde dev bir tümörle yaşadı. Evde uyguladığı çeşitli merhemler sonuç vermeyince, sonunda hayati risk taşıyan bir ameliyat için nihayet bıçak altına yattı. Ancak tümörün büyüklüğü ülke çapında epey ses getirdi.

Detaylar 👇

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/22/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya’nın Kirov şehrinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, 16 yıl boyunca boynunda neredeyse kendi başı büyüklüğünde bir dev tümörle yaşadı ve sonunda ameliyatla alınabildi.

Rusya’nın Kirov şehrinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, 16 yıl boyunca boynunda neredeyse kendi başı büyüklüğünde bir dev tümörle yaşadı ve sonunda ameliyatla alınabildi.

Hasta, yıllarca evde denediği merhemler ve bitkisel çözümlerle tümörün kendiliğinden kaybolmasını ummuş, ancak başarılı olamayınca sonunda cerrahların yolunu tuttu.

Normalde kolay geçmesi gereken ameliyat, tümörün ulaştığı absürt boyut sebebiyle çok riskli bir hale geldi.

Normalde kolay geçmesi gereken ameliyat, tümörün ulaştığı absürt boyut sebebiyle çok riskli bir hale geldi.

Cerrahlar, ameliyat öncesinde hastanın boynunun tümörsüz hâlini öngörebilmek için özel çizimler yaptı. Güvenli bir şekilde sırt üstü yatamayan hasta, operasyon boyunca yan pozisyonda tutuldu. Her hareketin titizlikle planlandığı zorlu operasyon ise başarıyla tamamlandı.

Kirov Bölge hastanesinde cerrahlık yapan Igor Popyrin, “Bu tür tümörler yavaş yavaş büyür, çoğu kişi doktora gitmeyi erteler ama krem ya da ev yöntemleri asla işe yaramaz,” diyerek uyarıyor.

Kirov Bölge hastanesinde cerrahlık yapan Igor Popyrin, “Bu tür tümörler yavaş yavaş büyür, çoğu kişi doktora gitmeyi erteler ama krem ya da ev yöntemleri asla işe yaramaz,” diyerek uyarıyor.

Hastanın bunca sene tümör ile hayatta kalmış olmasının sebebi ise bu dev kitlenin aslında iyi huylu bir lipom olması. Normalde 2-5 cm boyutlarında olan bu tür yağ bezeleri, nadir durumlarda kontrolden çıkıp dev boyutlara ulaşabiliyor.

Normalde çıkarılması kolay olan bu tür tümörler bu sefer cerrahları zorladı çünkü tümör damar ve sinirlerin hemen yanında olduğu için ameliyat oldukça riskliydi.

Cerrah Popyrin, “Lipom büyüdüyse merhem veya ev çözümleri işe yaramaz. Tek çözüm cerrahi müdahaledir,” dedi.

Cerrah Popyrin, “Lipom büyüdüyse merhem veya ev çözümleri işe yaramaz. Tek çözüm cerrahi müdahaledir,” dedi.

Ameliyat sonrası hasta, yıllardır yaşamını zorlaştıran dev tümörden nihayet kurtuldu; geriye ise tümörün inanılmaz büyüklüğüne duyulan şaşkınlık kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın