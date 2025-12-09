Uzak Şehir'in Reytinglerinden MasterChef Barbaros'un Dövmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen programların başında O Ses Türkiye Yılbaşı yer alıyor.
Taşacak Bu Deniz başladığından bu yana diziseverlerin favorisi.
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Barbaros, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ile geri döndü.
Pazartesi akşamlarının tartışmasız galibi Uzak Şehir, 8 Aralık akşamı yine en çok izlenen dizi oldu.
Star TV’de yayınlanan OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisi geçtiğimiz pazar günü 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.
Uzak Şehir oranlarda artışa geçti ve yine tüm kategorilerde birinci oldu.
Gelinim Mutfakta'nın sevilen kayınvalidelerinden Besime Ekici'yi hatırlarsınız.
Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ortalığı yıktı geçti.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni bölümü yayınlanırken tüm ekip, rol arkadaşları Ozan Akbaba'nın film galasına gitti.
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliğiyle gündem olmuştu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
