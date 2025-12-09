onedio
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Reytinglerinden MasterChef Barbaros'un Dövmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'in Reytinglerinden MasterChef Barbaros'un Dövmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

O Ses Türkiye MasterChef Türkiye Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.12.2025 - 15:41

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen programların başında O Ses Türkiye Yılbaşı yer alıyor.

TV8'in yeni yıl için vazgeçilmez programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Teşkilat dizisinin başrolü Rabia Soytürk'ün O Ses Yılbaşı'nda yer alacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin kaotik oyuncusunun O Ses Türkiye Yılbaşı programında şarkı söyleyeceğini duyurdu.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz başladığından bu yana diziseverlerin favorisi.

Taşacak Bu Deniz’in 10. bölüm fragmanı yayınlanınca kısa sürede rağbet gördü. Diziyi severek takip edenler dört gözle Esme ve Adil’in Eleni’nin kendi kızları olduğunu öğrenmelerini bekliyor. İşte beklenen an sonunda geldi. Fragmandan anlaşıldığı üzere Esme, Eleni’yi öğrendi. Ancak senaristin bir yorumu kafaları karıştırdı.

Detaylar:

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Barbaros, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ile geri döndü.

MasterChef All Star Altın Kupa ile ekranlara geri dönen MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'nun kolu dikkat çekti. Barbaros'un geçtiğimiz sezonlarda kolunda dövme vardı. Dövme olan kolunu komple lacivert yaptırmasıyla dövme sildirme nedeni merak uyandırdı.

Detaylar:

Pazartesi akşamlarının tartışmasız galibi Uzak Şehir, 8 Aralık akşamı yine en çok izlenen dizi oldu.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir, yayınlanan 41. bölümüyle reyting sonuçlarında tozu dumana kattı. 8 Aralık Pazartesi reyting sonuçlarına göre Total grubunda 16 reytingi aşan Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahneleri merak ediliyor. Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in reytinglerini tavan yaptıran sahneleri açıkladı.

Detaylar:

Star TV’de yayınlanan OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisi geçtiğimiz pazar günü 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.

Yüksek beklentilerle sezona başlayan dizi ne yazık ki istediği reyting sonuçlarını alamadığı için finale gitti. Kadrosunda ise güçlü isimler vardı. Onlardan biri de uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Çabalar’dı. Fakat Okan Çabalar'a final sahnesi bile yazılmaması dikkat çekti.

Detaylar:

Uzak Şehir oranlarda artışa geçti ve yine tüm kategorilerde birinci oldu.

8 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kanal D’nin Uzak Şehir dizisi zirveye yerleşti.

Detaylar:

Gelinim Mutfakta'nın sevilen kayınvalidelerinden Besime Ekici'yi hatırlarsınız.

Gelinim Mutfakta programının dikkat çeken isimlerinden Besime Ekici’nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Açık sözlülüğü, kararlı duruşu ve kendine has üslubuyla yer eden kayınvalide Besime Ekici, yarışmaya gelini Gülcan ile katılmış; programdaki net tavırları sayesinde geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Gelini Gülcan, kayınvalidesinin vefatını Instagram hesabından açıkladı.

Detaylar:

Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ortalığı yıktı geçti.

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan'ın doğum günü olduğunu izledik. Alya, hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Cihan'a doğum günü hediyesi olarak anlamlı bir bileklik aldı. Haliyle sosyal medyada 'Cihan Albora bilekliği' hakkında pek çok soru sorulmaya başladı. Uzak Şehir'deki Cihan Albora bilekliğinin fiyatı da bunlardan biriydi. Biz de sizler için azmettik ve fiyatını bulduk!

Detaylar:

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni bölümü yayınlanırken tüm ekip, rol arkadaşları Ozan Akbaba'nın film galasına gitti.

Kanal D'de 2 sezondur reytingleri altüst eden Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, rol arkadaşı ve oğlu Cihan'ı canlandıran Ozan Akbaba'nın 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında konuştu. Gonca Cilasun, canlandırdığı Sadakat karakterine gelen yorumlara yanıt verdi.

Detaylar:

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliğiyle gündem olmuştu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliği yaşanmıştı. İddialı dizi, şimdi de enfes bir reyting hamlesi yaptı. Mehmed dizisine usta Yeşilçam oyuncusunun dahil olduğu açıklandı.

Detaylar:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
