Taşacak Bu Deniz’in Senaristi Hafıza Kaybı Yorumuyla Kafaları Karıştırdı

Taşacak Bu Deniz’in 10. bölüm fragmanı yayınlanınca kısa sürede rağbet gördü. Diziyi severek takip edenler dört gözle Esme ve Adil’in Eleni’nin kendi kızları olduğunu öğrenmelerini bekliyor. İşte beklenen an sonunda geldi. Fragmandan anlaşıldığı üzere Esme, Eleni’yi öğrendi. Ancak senaristin bir yorumu kafaları karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!