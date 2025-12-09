onedio
Taşacak Bu Deniz'in Senaristi Hafıza Kaybı Yorumuyla Kafaları Karıştırdı

Taşacak Bu Deniz’in Senaristi Hafıza Kaybı Yorumuyla Kafaları Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2025 - 14:52

Taşacak Bu Deniz’in 10. bölüm fragmanı yayınlanınca kısa sürede rağbet gördü. Diziyi severek takip edenler dört gözle Esme ve Adil’in Eleni’nin kendi kızları olduğunu öğrenmelerini bekliyor. İşte beklenen an sonunda geldi. Fragmandan anlaşıldığı üzere Esme, Eleni’yi öğrendi. Ancak senaristin bir yorumu kafaları karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!

Taşacak Bu Deniz başladığından bu yana diziseverlerin favorisi.

Taşacak Bu Deniz başladığından bu yana diziseverlerin favorisi.

Her hafta reytinglerde birinci olmayı başarıyor. Son birkaç haftadır da haftanın en çok izlenen dizileri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Şimdiyse bahsettiğimiz üzere 10. bölüm yayınlandı ve Esme’nin Eleni’yi öğrendiği anlaşıldı.

Bir izleyici de sevincini senaristin sayfasında dile getirdi.

Bir izleyici de sevincini senaristin sayfasında dile getirdi.

Dizinin senaristi ise “hafıza kaybı” yorumuyla şüpheye düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda hafıza kaybı klişesine dair bir şakalaşma da yaşanmıştı. İzleyiciler yeniden şaka yaptığını ummak istedi.

