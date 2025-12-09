Taşacak Bu Deniz’in Senaristi Hafıza Kaybı Yorumuyla Kafaları Karıştırdı
Taşacak Bu Deniz’in 10. bölüm fragmanı yayınlanınca kısa sürede rağbet gördü. Diziyi severek takip edenler dört gözle Esme ve Adil’in Eleni’nin kendi kızları olduğunu öğrenmelerini bekliyor. İşte beklenen an sonunda geldi. Fragmandan anlaşıldığı üzere Esme, Eleni’yi öğrendi. Ancak senaristin bir yorumu kafaları karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz başladığından bu yana diziseverlerin favorisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir izleyici de sevincini senaristin sayfasında dile getirdi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın