Uzak Şehir'in Düşen Reytinglerinden Eşref Rüya'daki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerli diziler için erken final kararları gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan asla bitmiyor.
NOW'ın yeni sezon için en sevilen dizilerinden Ben Leman, erken final haberiyle sevenlerini epey üzdü
Taşacak Bu Deniz dizisi adeta bir fenomene dönüştü.
Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoru kırmaya devam ediyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 Aralık reyting sonuçlarına göre zirve yine Uzak Şehir'in oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görenleri dehşete düşüren bir olay işleniyor.
Akasya Durağı'nda tanıdığımız Arda Öziri, genç yaşta vefat eden ünlüler arasında.
Eşref Rüya'da nabız giderek yükseliyor, Eşref ve Nisan arasındaki sırlar gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor.
Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu büyük finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dilimizden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Altın Kupa'da son kaptanlar ve takımlar belli oldu.
Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın yer aldığı sahneler yine sabrımızı sınadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın