Uzak Şehir'in Düşen Reytinglerinden Eşref Rüya'daki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'in Düşen Reytinglerinden Eşref Rüya'daki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.12.2025 - 16:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

23 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Yerli diziler için erken final kararları gelmeye devam ediyor.

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, hala beklenen reyting oranlarını alamadı. Sakıncalı ve Ben Leman dizilerinin final yapmasının ardından Rüya Gibi'nin final yapması beklenirken Sina Koloğlu Oda TV'deki köşe yazısında yapım şirketinin açıklamasını duyurdu.

Reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan asla bitmiyor.

TRT 1'de yayınlanan sezonun en sürprizli dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü için geri sayım başladı. Heyecanın asla sona ermediği Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü seyirci merakla beklerken Zarife'yi canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni bölüm hakkında bomba bir spoiler verdi.

NOW'ın yeni sezon için en sevilen dizilerinden Ben Leman, erken final haberiyle sevenlerini epey üzdü

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldı. Ben Leman yeni bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken dizinin başrolü Burçin TerzioğluInstagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Taşacak Bu Deniz dizisi adeta bir fenomene dönüştü.

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme, Adil'e kaybettikleri bebeği Aleyna'nın mezarını göstermişti. Dizideki mezarı gerçek zanneden bazı seyircilerin mezara giderek çiçek götürdüğü ortaya çıktı.

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta yeni bir reyting rekoru kırmaya devam ediyor

Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytingleri altüst eden Uzak Şehir, TYT çalışma kitabındaki bir soruya konu oldu. Tarih sorusundaki şıklar Alya, Cihan, Demir, Zerrin ve Nare olarak yazılınca ders çalışan TikTok kullanıcısı bunu paylaşmadan edemedi.

22 Aralık reyting sonuçlarına göre zirve yine Uzak Şehir'in oldu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün finalinde Alya ve Cihan sevişmesi gerçekleşmişti. Heyecan uyandıran bu sahnenin ardından bu haftaki reyting sonuçları merak ediliyordu. 22 Aralık reyting sonuçlarında Uzak Şehir'in AB ve ABC1'de reytinglerini düşürdüğü ortaya çıktı. Rakibi Cennetin Çocukları ise 3 kategoride de reytinglerini artırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görenleri dehşete düşüren bir olay işleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen Ercan Yılmaz olayında, eski eşi Raziye Yıldız'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 4 yaşındaki kızı Emine aranırken, Ercan Yıldız'dan olan kızı yayına katılıp babasının öldürdüğünü iddia etmişti. Günlerdir 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine'nin akıbeti araştırılırken, dünkü yayının ardından Raziye Yıldız'dan önemli itiraf ve iddialar geldi.

Akasya Durağı'nda tanıdığımız Arda Öziri, genç yaşta vefat eden ünlüler arasında.

Akasya Durağı'nda Tolga karakteriyle izlediğimiz Arda Öziri, henüz 39 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazası sonrasında vefat etmişti. Akasya Durağı'nda Öziri'nin partneri olan Ayça İnci, rol arkadaşı yıllar sonra konuk olduğu programda andı.

Eşref Rüya'da nabız giderek yükseliyor, Eşref ve Nisan arasındaki sırlar gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Eşref Rüya, temposu yüksek bir bölümle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 27. bölümüyle ekrana gelecek dizide Nisan vuruluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayınlanacak bölümde ünlü bir oyuncu diziye veda edecek.

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu büyük finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dilimizden düşmüyor.

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Hanım'ı Nebahat Çehre, Sokrates YouTube kanalına konuk oldu. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rol arkadaşları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç'le konuk olan Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Aşk-ı Memnu hakkında konuşması da ihmal etmedi.

MasterChef Altın Kupa'da son kaptanlar ve takımlar belli oldu.

MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı başlıyor. Altın önlük heyecanının başladığı programda sezonun son kaptanları belli oldu. 22 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, “Klasik Türk tatlıları” temasıyla hünerlerini sergiledi ve ilk altın önlük için ter döktü.

22 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı?, MasterChef ilk altın önlüğün sahibi kim oldu?

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın yer aldığı sahneler yine sabrımızı sınadı.

Uzak Şehir'de komadan uyanan Boran, uyanır uyanmaz küçük Cihan Deniz ve Alya'yı Cihan'dan geri almak için tüm tuşlara basmaya başladı. Cihan'a karımla evlen dediği günleri unutup kararından vazgeçen Boran zaten hepimizi çıldırtırken Uzak Şehir'in yeni bölümünde Boran'ın Alya'yla evlenme sebebi ortaya çıktı. Vurgun, Boran'ın Alya'yla Kanada vatandaşı olmak için evlendiğini itiraf etti.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
