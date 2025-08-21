onedio
Haberler
TV
Ufuk Bayraktar’ın Gözaltı Sürecinden İbrahim Yıldız’ın Son Durumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ufuk Bayraktar’ın Gözaltı Sürecinden İbrahim Yıldız’ın Son Durumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.08.2025 - 23:03

Televizyon ve dizi gündeminde hareketli bir günü daha geride bıraktık. Gün boyunca yaşanan tüm gelişmeleri sizler için bir araya getirdik. Kaçıranlar için yine özetimizle buradayız. 21 Ağustos Perşembe günü ekranlarda dikkat çeken olaylar ve sürpriz anlar içeriğimizde sizi bekliyor. 

Hadi gelin, günün öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım!

Halil İbrahim Ceyhan’ın yeni sezona hazırlanırken paylaştığı fit halleri hayranlarının gözünden kaçmadı.

Düzenli spor ve beslenmeyle formda kalan oyuncu, enerjik görünümüyle dikkat çekti. Sosyal medyada binlerce beğeni toplayan kareler, “Yeni projelere hazır” yorumlarıyla gündeme oturdu. Bakalım kendisini bu sezon ekranlarda görecek miyiz?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Eşref Rüya kadrosuna Levent Özdilek katıldı.

Usta oyuncu Hıdır rolüne hayat verecek. Diziye iddialı bir girişi olacağı da aktarıldı ancak henüz detaylar belli değil. Gelişmeleri aktarıyor olacağız!

Dizinin yeni adının daha önce Birsen Altuntaş tarafından “Sultan Orhan” olarak açıklanacağı iddia edilmişti.

Kanalın paylaştığı bilgilendirmede, yapımın bundan sonra “Kuruluş Orhan” adıyla yayın hayatına devam edeceği açıklandı. Böylece hem sosyal medyada hem de basında uzun süredir tartışılan iddialar son buldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2025'in şampiyonu belli oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan'ın aynı isme sahip torunu Aytaç Doğan oldu. Küçük yaşta kanun çalmaya başlayan Aytaç, programdaki ilk gününden bu yana büyük beğeni toplamıştı. Yeteneği tartışılmaz olan Aytaç Doğan yarışmanın birincisi olmayı başardı.

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre oyuncu Ufuk Bayraktar, iddiaya göre İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranı sandı. Haraç istediği iddia edilen Bayraktar’ın dükkan sahibine “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” dediği ileri sürüldü.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın annesi Beyaz TV'ye konuştu. 'Benim oğlum içeride canıyla mücadele ediyor.' diyen annenin, 'Bir anneye doktorun, senin oğlun 1 saat yaşayacak, 2 saat yaşayacak demesi nedir bilir misiniz?' sözleri duyanların içini sızlattı. Acılı anne, 'Ben oğlumu ayağından tanıdım.' dedi. Hayati tehlikesi devam eden İbrahim Yıldız'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

