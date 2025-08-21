Ufuk Bayraktar’ın Gözaltı Sürecinden İbrahim Yıldız’ın Son Durumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi gündeminde hareketli bir günü daha geride bıraktık. Gün boyunca yaşanan tüm gelişmeleri sizler için bir araya getirdik. Kaçıranlar için yine özetimizle buradayız. 21 Ağustos Perşembe günü ekranlarda dikkat çeken olaylar ve sürpriz anlar içeriğimizde sizi bekliyor.
Hadi gelin, günün öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım!
Halil İbrahim Ceyhan’ın yeni sezona hazırlanırken paylaştığı fit halleri hayranlarının gözünden kaçmadı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Eşref Rüya kadrosuna Levent Özdilek katıldı.
Dizinin yeni adının daha önce Birsen Altuntaş tarafından “Sultan Orhan” olarak açıklanacağı iddia edilmişti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye 2025'in şampiyonu belli oldu.
Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, yoğun bakıma kaldırılmıştı.
