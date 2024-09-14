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Uçak Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Varsa Dikkat Edin! İşte Havalimanında Başınıza Gelebilecekler

Uçak Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Varsa Dikkat Edin! İşte Havalimanında Başınıza Gelebilecekler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
14.09.2024 - 14:22

Havalimanı güvenliği zaten yeterince zorlayıcı bir süreç ancak biniş kartınızda 'SSSS' ibaresi varsa, işler sizin için biraz daha karmaşık hale gelebilir. 

Peki, bu dört harf ne anlama geliyor ve sizi nasıl bir güvenlik süreci bekliyor?

Kaynak

SSSS ibaresi, "Secondary Security Screening Selection" yani İkinci Güvenlik Taraması Seçimi anlamına gelir.

SSSS ibaresi, "Secondary Security Screening Selection" yani İkinci Güvenlik Taraması Seçimi anlamına gelir.

Bu ibare, Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yolculara ekstra güvenlik taraması uygulanması gerektiğini belirten bir işarettir.

Bu ibare, Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yolculara ekstra güvenlik taraması uygulanması gerektiğini belirten bir işarettir.

Eğer biniş kartınızda bu dört harfi görürseniz, güvenlik kontrolü sırasında kenara çekilip ek bir aramaya tabi tutulabilirsiniz. Bu aramalar bazen el bagajınızın detaylı olarak aranmasını, bazen de elektronik cihazlarınızın incelenmesini içerebilir. Hatta bazen bir TSA memuru tarafından elle üst araması bile yapılabilir.

Eğer biniş kartınızda bu dört harfi görürseniz, güvenlik kontrolü sırasında kenara çekilip ek bir aramaya tabi tutulabilirsiniz. Bu aramalar bazen el bagajınızın detaylı olarak aranmasını, bazen de elektronik cihazlarınızın incelenmesini içerebilir. Hatta bazen bir TSA memuru tarafından elle üst araması bile yapılabilir.

SSSS’nin kime uygulanacağı konusunda kesin bir bilgi yoktur ve bu kasıtlı olarak bu şekilde tutulmaktadır. Güvenlik tehditleri bu süreci nasıl atlayacaklarını bilseler, sistem etkili olmayabilir.

SSSS’nin kime uygulanacağı konusunda kesin bir bilgi yoktur ve bu kasıtlı olarak bu şekilde tutulmaktadır. Güvenlik tehditleri bu süreci nasıl atlayacaklarını bilseler, sistem etkili olmayabilir.

Ancak genellikle sıra dışı seyahat planları olan kişilere bu işaretin verildiği görülür. Örneğin, tek yönlü uluslararası biletler veya ABD tarafından "yüksek riskli" olarak kabul edilen seyahatler, SSSS ile karşılaşma olasılığını artırabilir.

Ancak genellikle sıra dışı seyahat planları olan kişilere bu işaretin verildiği görülür. Örneğin, tek yönlü uluslararası biletler veya ABD tarafından "yüksek riskli" olarak kabul edilen seyahatler, SSSS ile karşılaşma olasılığını artırabilir.

SSSS’nin uçuşunuzda size uygulanacağını öğrenmenin birkaç işareti vardır. En yaygın gösterge, çevrim içi check-in işlemini gerçekleştirememektir.

SSSS’nin uçuşunuzda size uygulanacağını öğrenmenin birkaç işareti vardır. En yaygın gösterge, çevrim içi check-in işlemini gerçekleştirememektir.

Eğer sık sık SSSS ile karşılaşıyorsanız, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Traveler Redress Inquiry Program (TRIP) programına başvurabilirsiniz. Bu program, sizi herhangi bir izleme listesinden çıkarabilir, tabii eğer güvenlik tehdidi oluşturmuyorsanız.

Eğer sık sık SSSS ile karşılaşıyorsanız, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Traveler Redress Inquiry Program (TRIP) programına başvurabilirsiniz. Bu program, sizi herhangi bir izleme listesinden çıkarabilir, tabii eğer güvenlik tehdidi oluşturmuyorsanız.

Ancak unutmayın ki SSSS, ekstra güvenlik taraması gerektiren tek neden değildir. TSA memurları, çanta taraması sırasında şüpheli bir şey görürse, manuel olarak çantanızı incelemeye alabilir. Ayrıca tesadüfi olarak da ekstra güvenlik taramasına seçilebilirsiniz.

Ancak unutmayın ki SSSS, ekstra güvenlik taraması gerektiren tek neden değildir. TSA memurları, çanta taraması sırasında şüpheli bir şey görürse, manuel olarak çantanızı incelemeye alabilir. Ayrıca tesadüfi olarak da ekstra güvenlik taramasına seçilebilirsiniz.

Bazı nadir durumlarda şüpheli davranışlar sergilediğinizde, ek güvenlik taramasına alınabilirsiniz. Örneğin, uyuşturucu kaçakçılığına bağlı davranışlar gösteren yolcular dikkat çekebilir ve bu da ek tarama gerektirebilir.

Bazı nadir durumlarda şüpheli davranışlar sergilediğinizde, ek güvenlik taramasına alınabilirsiniz. Örneğin, uyuşturucu kaçakçılığına bağlı davranışlar gösteren yolcular dikkat çekebilir ve bu da ek tarama gerektirebilir.

Peki siz daha önce böyle bir ibareyle karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda bekliyoruz 👇🏻

Peki siz daha önce böyle bir ibareyle karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda bekliyoruz 👇🏻

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