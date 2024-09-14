Uçak Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Varsa Dikkat Edin! İşte Havalimanında Başınıza Gelebilecekler
Uçak Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Varsa Dikkat Edin! İşte Havalimanında Başınıza Gelebilecekler
Havalimanı güvenliği zaten yeterince zorlayıcı bir süreç ancak biniş kartınızda 'SSSS' ibaresi varsa, işler sizin için biraz daha karmaşık hale gelebilir.
Peki, bu dört harf ne anlama geliyor ve sizi nasıl bir güvenlik süreci bekliyor?
SSSS ibaresi, "Secondary Security Screening Selection" yani İkinci Güvenlik Taraması Seçimi anlamına gelir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın