Uçak Biniş Kartınızda "SSSS" İbaresi Varsa Dikkat Edin! İşte Havalimanında Başınıza Gelebilecekler

Havalimanı güvenliği zaten yeterince zorlayıcı bir süreç ancak biniş kartınızda 'SSSS' ibaresi varsa, işler sizin için biraz daha karmaşık hale gelebilir.

Peki, bu dört harf ne anlama geliyor ve sizi nasıl bir güvenlik süreci bekliyor?

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