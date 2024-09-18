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İtalya Milli Takımı'nın Efsanesi Salvatore Schillaci Hayatını Kaybetti

İtalya Milli Takımı'nın Efsanesi Salvatore Schillaci Hayatını Kaybetti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 13:07

Dünya Kupas'ında gol krallığına ulaşarak adını futbol tarihinin unutulmazları arasına yazdıran Salvatore Schillaci, yaşamını yitirdi.

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İtalyan futbolunun efsane isimlerinden "Totò" lakabıyla tanınan Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden "Totò" lakabıyla tanınan Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Schillaci, özellikle 1990 Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansıyla herkesin gözdesi olmuştu.

Bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Schillaci, özellikle 1990 Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansıyla herkesin gözdesi olmuştu.

6 gol atarak turnuvada gol krallığına ulaşmış, bu başarısıyla ülkesinin organizasyonu üçüncü sırada tamamlamasında kritik bir rol oynamıştı.

6 gol atarak turnuvada gol krallığına ulaşmış, bu başarısıyla ülkesinin organizasyonu üçüncü sırada tamamlamasında kritik bir rol oynamıştı.

Yıldız isim, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerinin de sahibi olmuştu.

Yıldız isim, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerinin de sahibi olmuştu.

Kulüp kariyeri boyunca Juventus, Inter ve Messina'da oynayan başarılı futbolcu, 1996'da yeşil sahalara veda etmişti.

Kulüp kariyeri boyunca Juventus, Inter ve Messina'da oynayan başarılı futbolcu, 1996'da yeşil sahalara veda etmişti.
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