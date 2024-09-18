Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Futbol Yorumcuları Lucas Torreira'ya Sarı Kart Verilmemesine Sert Çıktı!

Futbol Yorumcuları Lucas Torreira'ya Sarı Kart Verilmemesine Sert Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 12:27

Kontraspor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ile Tivibuspor ekranlarında maçları değerlendiren Erman Özgür, gündemden düşmeyen 'Galatasaray'a sarı kart verilmiyor' tartışmasına dahil oldu. Kahveci ve Özgür, hakem Cihan Aydın'ın Gaziantep FK maçındaki yönetimini eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk etmiş, sahadan 3-1'lik skorla ayrılmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk etmiş, sahadan 3-1'lik skorla ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla beşte beş yaparak ligin zirvesine çıksa da mücadelenin hakemi Cihan Aydın maçın önüne geçmişti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla beşte beş yaparak ligin zirvesine çıksa da mücadelenin hakemi Cihan Aydın maçın önüne geçmişti.

Aydın'ın Barış Alper ve Torreira'ya bazı pozisyonlarda düdük çalmaması hatta sarı kart göstermemesi eleştirilere neden oldu.

Aydın'ın Barış Alper ve Torreira'ya bazı pozisyonlarda düdük çalmaması hatta sarı kart göstermemesi eleştirilere neden oldu.

Kaynak: beIN Sports

Nihat Kahveci, "Torreira'nın el pozisyonuna da sarı kart ver, yoksa sonra 54 faule 1 sarı kart diye konuşuluyor. Bunu da görün!” yorumunda bulundu.

Erman Özgür ise "Bu akşamki hakemin futbolla alakası yok. " dedi

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın