Futbol Yorumcuları Lucas Torreira'ya Sarı Kart Verilmemesine Sert Çıktı!

Kontraspor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ile Tivibuspor ekranlarında maçları değerlendiren Erman Özgür, gündemden düşmeyen 'Galatasaray'a sarı kart verilmiyor' tartışmasına dahil oldu. Kahveci ve Özgür, hakem Cihan Aydın'ın Gaziantep FK maçındaki yönetimini eleştirdi.