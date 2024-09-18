Futbol Yorumcuları Lucas Torreira'ya Sarı Kart Verilmemesine Sert Çıktı!
Futbol Yorumcuları Lucas Torreira'ya Sarı Kart Verilmemesine Sert Çıktı!
Kontraspor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci ile Tivibuspor ekranlarında maçları değerlendiren Erman Özgür, gündemden düşmeyen 'Galatasaray'a sarı kart verilmiyor' tartışmasına dahil oldu. Kahveci ve Özgür, hakem Cihan Aydın'ın Gaziantep FK maçındaki yönetimini eleştirdi.
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk etmiş, sahadan 3-1'lik skorla ayrılmıştı.
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Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla beşte beş yaparak ligin zirvesine çıksa da mücadelenin hakemi Cihan Aydın maçın önüne geçmişti.
Aydın'ın Barış Alper ve Torreira'ya bazı pozisyonlarda düdük çalmaması hatta sarı kart göstermemesi eleştirilere neden oldu.
Nihat Kahveci, "Torreira'nın el pozisyonuna da sarı kart ver, yoksa sonra 54 faule 1 sarı kart diye konuşuluyor. Bunu da görün!” yorumunda bulundu.
Erman Özgür ise "Bu akşamki hakemin futbolla alakası yok. " dedi
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