Halil Umut Meler'in Üzerine Yürüdü: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Maç Sonunda Tepki
Halil Umut Meler'in Üzerine Yürüdü: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Maç Sonunda Tepki
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Stuttgart karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler ile tartıştı. Süper Lig'de verdiği kararlardan dolayı sıklıkla eleştirilen Meler, gündem oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.
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Eflatun-beyazlılar, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken hakem Halil Umut Meler'in kararları geceye damga vurdu.
Meler, mücadelenin 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası tereddüt etmeden ev sahibi ekip lehine penaltı verdi.
Ancak VAR hakemi Dieperink tarafından incelemeye çağırıldı ve kararından vazgeçti.
Maçın bitiş düdüğüyle de Ancelotti, skor 0-0 devam ederken yaşanan anlar için Meler'e tepki gösterdi.
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