Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Halil Umut Meler'in Üzerine Yürüdü: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Maç Sonunda Tepki

Halil Umut Meler'in Üzerine Yürüdü: Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Maç Sonunda Tepki

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 11:02

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Stuttgart karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler ile tartıştı. Süper Lig'de verdiği kararlardan dolayı sıklıkla eleştirilen Meler, gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.

Eflatun-beyazlılar, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken hakem Halil Umut Meler'in kararları geceye damga vurdu.

Eflatun-beyazlılar, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken hakem Halil Umut Meler'in kararları geceye damga vurdu.

Meler, mücadelenin 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası tereddüt etmeden ev sahibi ekip lehine penaltı verdi.

Meler, mücadelenin 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası tereddüt etmeden ev sahibi ekip lehine penaltı verdi.

Ancak VAR hakemi Dieperink tarafından incelemeye çağırıldı ve kararından vazgeçti.

Ancak VAR hakemi Dieperink tarafından incelemeye çağırıldı ve kararından vazgeçti.

Maçın bitiş düdüğüyle de Ancelotti, skor 0-0 devam ederken yaşanan anlar için Meler'e tepki gösterdi.

Maçın bitiş düdüğüyle de Ancelotti, skor 0-0 devam ederken yaşanan anlar için Meler'e tepki gösterdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın