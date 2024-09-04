Resmen Akın Ettik: Yunanistan'ı Ziyaret Eden Türklerin Sayısı Açıklandı

60 euro karşılığında alabileceğiniz kapıda vize, tatilciler için güzel bir fırsat haline dönüştü. Ülkemizde fiyatların artması, otellerin fahiş fiyatları, rahat bir tatil yapmak isteyenleri farklı rotalar aramaya, dolayısıyla da Yunan Adaları'na yönlendirdi.