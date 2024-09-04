Resmen Akın Ettik: Yunanistan'ı Ziyaret Eden Türklerin Sayısı Açıklandı
Resmen Akın Ettik: Yunanistan'ı Ziyaret Eden Türklerin Sayısı Açıklandı
2024 yılında Yunan Adaları'na kapıda vize uygulamasının getirilmesiyle, vatandaşlarımız tatilde Yunan'ı tercih etmeye başladı. Sosyal medya Yunan'dan gelen adisyonlarla doldu taştı. Peki gitmeyen üç kişinin kaldığı Yunanistan'ı kaç Türk ziyaret etti?
Kaynak: Turizm Ajansı
Geçtiğimiz Nisan ayında Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması başladı.
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