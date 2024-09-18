Aç Ayının Saldırısından Son Anda Kurtuldu: Sokak Köpekleri Havlayarak Kurtardı

Uludağ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen ayı, kendisini kayda alan vatandaşa saldırmaya çalıştı. Çevrede bulunan sokak köpeklerinin havlamalarından korkan ayı, ormana girerek gözden kayboldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa Uludağ'da aç kaldığı için yerleşim yerinde bir çöpte yemek bulmaya çalışan ayı, bir vatandaş tarafından kayıt altına alınmak istendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisini kayda almak isteyen kişiye doğru hamle yapan ayı, köpeklerin. havlamalarından korkarak geri çekildi. Ormanın içine giren ayı gözden kayboldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın