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Aç Ayının Saldırısından Son Anda Kurtuldu: Sokak Köpekleri Havlayarak Kurtardı

Aç Ayının Saldırısından Son Anda Kurtuldu: Sokak Köpekleri Havlayarak Kurtardı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 12:59

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Uludağ'da aç kaldığı için yerleşim yerine inen ayı, kendisini kayda alan vatandaşa saldırmaya çalıştı. Çevrede bulunan sokak köpeklerinin havlamalarından korkan ayı, ormana girerek gözden kayboldu.

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Bursa Uludağ'da aç kaldığı için yerleşim yerinde bir çöpte yemek bulmaya çalışan ayı, bir vatandaş tarafından kayıt altına alınmak istendi.

Bursa Uludağ'da aç kaldığı için yerleşim yerinde bir çöpte yemek bulmaya çalışan ayı, bir vatandaş tarafından kayıt altına alınmak istendi.

Kendisini kayda almak isteyen kişiye doğru hamle yapan ayı, köpeklerin. havlamalarından korkarak geri çekildi. Ormanın içine giren ayı gözden kayboldu.

Kendisini kayda almak isteyen kişiye doğru hamle yapan ayı, köpeklerin. havlamalarından korkarak geri çekildi. Ormanın içine giren ayı gözden kayboldu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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