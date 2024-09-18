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Türkiye'de Yaşamla İlgili Çektiği Video İzleyenlerde Tokat Etkisi Yarattı: "Sanırım Benim Bir Hayatım Yok"

Türkiye'de Yaşamla İlgili Çektiği Video İzleyenlerde Tokat Etkisi Yarattı: "Sanırım Benim Bir Hayatım Yok"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 11:30

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Sosyal medya platformu Instagram'da 'zombozo.3' hesabında çektiği kısa videoyla hepimizin iş hayatından bir kesit sunan genç, 'Sanırım benim bir hayatım yok. Karanlığın içindeyim.' dedi. 

Kaynak: zombozo.3

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Ekonominin günden güne kötüye gitmesiyle, Türkiye'nin büyük çoğunluğunun her gün yaşadığı şeyleri çektiği videoyla bir tokat gibi izleyenlerin yüzüne vuran genç sosyal medyada gündem oldu.

Ekonominin günden güne kötüye gitmesiyle, Türkiye'nin büyük çoğunluğunun her gün yaşadığı şeyleri çektiği videoyla bir tokat gibi izleyenlerin yüzüne vuran genç sosyal medyada gündem oldu.

Hayatının işe gitmek, çalışmak ve eve dönmekten ibaret olduğunu tekrarlayan genç, "Sanırım benim bir hayatım yok. Karanlığın içindeyim." dedi.

Hayatının işe gitmek, çalışmak ve eve dönmekten ibaret olduğunu tekrarlayan genç, "Sanırım benim bir hayatım yok. Karanlığın içindeyim." dedi.

İşte o video; 🎥 👇

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