Türkiye'de Yaşamla İlgili Çektiği Video İzleyenlerde Tokat Etkisi Yarattı: "Sanırım Benim Bir Hayatım Yok"

Sosyal medya platformu Instagram'da 'zombozo.3' hesabında çektiği kısa videoyla hepimizin iş hayatından bir kesit sunan genç, 'Sanırım benim bir hayatım yok. Karanlığın içindeyim.' dedi.
Kaynak: zombozo.3
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Ekonominin günden güne kötüye gitmesiyle, Türkiye'nin büyük çoğunluğunun her gün yaşadığı şeyleri çektiği videoyla bir tokat gibi izleyenlerin yüzüne vuran genç sosyal medyada gündem oldu.
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Hayatının işe gitmek, çalışmak ve eve dönmekten ibaret olduğunu tekrarlayan genç, "Sanırım benim bir hayatım yok. Karanlığın içindeyim." dedi.
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