Türkiye'nin En Büyük Müzik Etkinliklerinden Biriydi: Zeytinli Rock Festivali İptal Edildi

Dilara Şimşek
22.08.2025 - 17:23

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festival, üçüncü kez iptal edildi. Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yasaklanan festivalin yapılmasına Bölge İdare Mahkemesi tarafından karar verilmişti. Ancak mahkeme tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Böylece Zeytinli Rock Festivali bir kez daha iptal edilmiş oldu.

Zeytinli Rock Festivali Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

Festivalin İstanbul Kilyos’ta 21-24 Ağustos tarihleri arasında yapılması bekleniyordu. Karar, mahkeme taşınmıştı. Bölge İdare Mahkemesi’nin aldığı karar ile festivalin yapılmasına izin verilmişti. 

Ancak bir kez daha kötü haber geldi. Zeytinli Rock Festivali bir kez daha yasaklandı. Yasak festivali organize eden Milyon Yapım tarafından duyuruldu.

"Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."

Milyon Yapım'ın açıklaması şöyle:

'Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkemesinden aldığımız yürütmeyi durdurma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00’te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir. Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali’ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır. Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.'

