Türkiye'nin En Büyük Müzik Etkinliklerinden Biriydi: Zeytinli Rock Festivali İptal Edildi

Milyon Yapım'ın açıklaması şöyle:

'Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkemesinden aldığımız yürütmeyi durdurma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00’te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir. Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali’ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır. Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.'