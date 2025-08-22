Türkiye'nin En Büyük Müzik Etkinliklerinden Biriydi: Zeytinli Rock Festivali İptal Edildi
Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festival, üçüncü kez iptal edildi. Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yasaklanan festivalin yapılmasına Bölge İdare Mahkemesi tarafından karar verilmişti. Ancak mahkeme tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Böylece Zeytinli Rock Festivali bir kez daha iptal edilmiş oldu.
Zeytinli Rock Festivali Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.
"Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."
