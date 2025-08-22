“7 Yılım Boşa Gitti” Diyerek Oturma İzninin Reddedildiğini Söyleyen Yoshi Enomoto İçin DMM’den Açıklama Geldi

2015 yılında öğrenci değişim programı ile Türkiye’ye gelen, Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisansta da Türkiye’ye gelen ve yerleşen Japon Youtuber Yoshi Enomoto, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oturum izninin reddedildiğini açıklamıştı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken, yakın zamanda da stand up yapmaya başlayan Yoshi Enomoto, ”Çok üzülüyorum, ağlıyorum” demişti.

İşte Yoshi’nin açıklamaları: 'Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey. Sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye. Asıl üzüldüğüm nokta şu; 8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.'