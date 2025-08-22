onedio
“7 Yılım Boşa Gitti” Diyerek Oturma İzninin Reddedildiğini Söyleyen Yoshi Enomoto İçin DMM’den Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 12:26

Yıllar önce Türkiye’ye yüksek lisans için gelen sonrasında da yerleşen Japon YouTuber Yoshi Enomoto, dün X hesabından yaptığı açıklamada oturum izninin reddedildiğini, 7 yılının boşa gittiğini açıklamıştı. 

Yoshi Enomoto’nun açıklamaları sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama geldi: “İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir.”

Japon Youtuber Yoshi Enomoto, Türkiye'den oturum izni alamadığını açıklamıştı.

2015 yılında öğrenci değişim programı ile Türkiye’ye gelen, Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisansta da Türkiye’ye gelen ve yerleşen Japon Youtuber Yoshi Enomoto, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oturum izninin reddedildiğini açıklamıştı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken, yakın zamanda da stand up yapmaya başlayan Yoshi Enomoto, ”Çok üzülüyorum, ağlıyorum” demişti. 

İşte Yoshi’nin açıklamaları: 'Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey. Sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye. Asıl üzüldüğüm nokta şu; 8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.'

Japon Youtuber Yoshi Enomoto’nun açıklamaları sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi.

Açıklamada “İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

'Çeşitli sosyal medya mecralarında “Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto’nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığı” yönünde paylaşılan iddialar, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içeriklerdir.

İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir. 

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de oturma ve çalışma izinleri belirli kurallara tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir.'

