“7 Yılım Boşa Gitti” Diyerek Oturma İzninin Reddedildiğini Söyleyen Yoshi Enomoto İçin DMM’den Açıklama Geldi
Yıllar önce Türkiye’ye yüksek lisans için gelen sonrasında da yerleşen Japon YouTuber Yoshi Enomoto, dün X hesabından yaptığı açıklamada oturum izninin reddedildiğini, 7 yılının boşa gittiğini açıklamıştı.
Yoshi Enomoto’nun açıklamaları sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama geldi: “İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir.”
Japon Youtuber Yoshi Enomoto, Türkiye'den oturum izni alamadığını açıklamıştı.
Japon Youtuber Yoshi Enomoto’nun açıklamaları sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi.
