Türkiye’den 5 Firma Yer Aldı: Dünyanın En Büyük Savunma Sanayisi Şirketleri Belli Oldu

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listede, önceki yıl yer alan Türk şirketleri varlıklarını korudu.

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı.

Listede TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80. sırada kendisine yer buldu.

ASFAT, listede 16 basamak birden yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.