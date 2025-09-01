Türkiye’den 5 Firma Yer Aldı: Dünyanın En Büyük Savunma Sanayisi Şirketleri Belli Oldu
“Defense News” isimli askeri yayıncılık kuruluşunun her yıl açıkladığı 'Defense News Top 100' listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Listede 43. sırada yer alan ASELSAN en üst sırada yer alan Türk firması oldu. TUSAŞ, Roketsan, ASFAT ve MKE de listede yer almayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda Türkiye’nin savunma sanayisi alanında yatırımları konuşuluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin zirvesinde ABD’li şirketler yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın