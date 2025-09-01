onedio
Türkiye’den 5 Firma Yer Aldı: Dünyanın En Büyük Savunma Sanayisi Şirketleri Belli Oldu

Türkiye’den 5 Firma Yer Aldı: Dünyanın En Büyük Savunma Sanayisi Şirketleri Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 20:01

“Defense News” isimli askeri yayıncılık kuruluşunun her yıl açıkladığı 'Defense News Top 100' listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Listede 43. sırada yer alan ASELSAN en üst sırada yer alan Türk firması oldu. TUSAŞ, Roketsan, ASFAT ve MKE de listede yer almayı başardı.

Son yıllarda Türkiye’nin savunma sanayisi alanında yatırımları konuşuluyordu.

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listede, önceki yıl yer alan Türk şirketleri varlıklarını korudu.

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı.

Listede TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80. sırada kendisine yer buldu.

ASFAT, listede 16 basamak birden yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.

Listenin zirvesinde ABD’li şirketler yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 2 şirket, Birleşik Krallık ve Fransa'dan birer şirket yer aldı.

Lockheed Martin, 68 milyar 390 milyon dolar savunma geliriyle zirvedeki yerini korurken, bu şirketi RTX ve China Aerospace Science and Industry Corporation izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, BAE Systems 6. sırada yer buldu.

Boeing 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, L3Harris Technologies 9 ve Thales 10. sırada yer aldı.

Listede ABD'den 48, Birleşik Krallık'tan 6, Türkiye, Fransa ve Çin'den 5, Almanya'dan 4, Güney Kore ve İsrail'den 3'er şirket yer buldu.

