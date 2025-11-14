Swatch Çalışanları Greve Çıktı: "Grevde Bir Günüm" Videosu Çektiler

Swatch Group Türkiye işçileri 10 Kasım’da greve başladı. Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanmaması üzerine greve çıktı. Yüzde 30 ve yüzde 3 refah payıyla birlikte sosyal haklarda iyileştirme talebiyle greve çıkan işçiler, süreci sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Instagram’da ‘@yelisgram’ isimli Swatch çalışanı “Grevde bir günümüz” başlıklı bir video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Grevde bir günüm" vlogu çekti.
Videoya destek yorumları geldi:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın