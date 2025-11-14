Swatch Çalışanları Greve Çıktı: "Grevde Bir Günüm" Videosu Çektiler

'@Yelisgram' isimli Instagram kullanıcısı Swatch çalışanı olarak grevinin videosunu çekti. Genç kadın greve dair çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

'Grevin bir gününde neler yapıyoruz? Hadi bakalım. Sabahtan kalkıp mağazanın önüne gidiyoruz. Merkezden biri mağazayı açıyor, biz zaten içeri girmiyoruz. Mağazanın başında nöbet tutuyoruz. Kahvaltı için nöbetleşe olarak molaya çıkıyoruz. Sonra görev yerine geri geliyoruz. Atıştırdıktan sonra da yine volta atmaya devam ediyoruz, mağazanın başında bekliyoruz. Güzel de bir tatlı getirmişler. Onları yiyoruz.

Fotoğraf çekilmek isteyen müşterilerimiz oluyor, onlarla birlikte fotoğraf çekiliyoruz. Sonra yine beklemeye devam ediyoruz. Biz İŞ-KUR saatiyle çalıştığımız için saat 6 olunca mağaza kapanıyor ve bu yüzden eşyalarımızı içeri bırakıyoruz. Yani hak arayışına bir günü de böyle geçirmiş olduk. İşverenlerimizden herhangi bir haber yine alamadık. Haklarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Bugün de dördüncü gün, sizce bugün haber alacak mıyız?'

Öte yandan kullanıcı paylaşımına şu notu düştü:

'Bize destek olmak isterseniz sizi x platformunda aşağıdaki hashtag ile bekleriz.

#SwatchGroupÇalışanlarıGrevde'