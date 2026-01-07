Survivor Bayhan'ın Pilavından Yeni Dizinin Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü çekim hatası nedeniyle gündem oldu.
Survivor 2026 bomba gibi başladı.
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı açıklamayla Tims&B adlı yapım şirketinin adının değiştiği öğrenilmişti.
Furkan Kızılay, katıldığı Survivor Panorama programında Survivor'la ilgili itiraflarda bulundu.
Survivor 2026'da olaylar bitmiyor.
NOW, yeni dizisi Yeraltı'nın merak uyandıran tanıtım fragmanlarını yayınladı.
Salı akşamları yayınlanan Rüya Gibi, Show TV'nin en yeni dizisi oldu.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati’nin sevgilisi Gamze karakteriyle tanıdığımız Didem Taslan, yıllar sonra ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya, güzelliği, başarısı ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.
Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası kesinlikle unutulmaz diziler arasında yer alıyor.
Artan dizi maliyetleri ve düşük reklam gelirleri sebebiyle iptal edilen dizilerden biri Çirkin olmuştu.
6 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.
Mert Ramazan Demir, yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'e Bayhan damgasını vurmaya devam ediyor.
