Survivor Bayhan'ın Pilavından Yeni Dizinin Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Bayhan'ın Pilavından Yeni Dizinin Yayın Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.01.2026 - 15:53

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

7 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü çekim hatası nedeniyle gündem oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde bir çekim hatası fark edildi. Alya ve Cihan'ın menemen yediği sahnede Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin yemek yemesi gerekirken yemediği fark edildi. Söz konusu hata kamera açısı nedeniyle fark edilirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2026 bomba gibi başladı.

Survivor 2026'nın popüler yarışmacılarından Bayhan, Ünlüler adasında yemek yapma görevini daha ilk günden üstlendi. Yarışmacılara pilav pişiren Bayhan, ilk pilav deneyiminde 3 kilo pirinci pişirince takımında tepkiyle karşılaşmıştı. Bayhan, bu konuda geri adım atarak porsiyonları küçülttü.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı açıklamayla Tims&B adlı yapım şirketinin adının değiştiği öğrenilmişti.

Yapım şirketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketinin CEO'sunun görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Furkan Kızılay, katıldığı Survivor Panorama programında Survivor'la ilgili itiraflarda bulundu.

Survivor 2024'te Survivor tarihine geçecek bir olay yaşanmıştı. Yiğit Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapmış ve rekor ceza almıştı. Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan bu olay hala unutulmadı. O olayda yardım ettiği için ceza alan isimlerden biri olan Furkan Kızılay, 2 yıl sonra itirafta bulundu.

Survivor 2026'da olaylar bitmiyor.

Gönüllüler'de yer alan Engincan, sırasıyla tüm Ünlüler takımına sataştı. Bayhan'a şarkılı gönderme yapan Engincan, ayrıca Seren Ay'ın adını bile bilmediğini söyleyerek genç kadına 'sivrisinek' benzetmesi yaptı. Engincan'ın durup dururken herkese sataşması ise şaşkınlık yarattı.

NOW, yeni dizisi Yeraltı'nın merak uyandıran tanıtım fragmanlarını yayınladı.

Tanıtım fragmanları yayınlansa da Yeraltı dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Dizide rol alan Emir Benderlioğlu, Yeraltı dizisinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

Salı akşamları yayınlanan Rüya Gibi, Show TV'nin en yeni dizisi oldu.

Show TV'de salı akşamları yayınlanan Rüya Gibi'yle ilgili final iddiaları ortaya atılmış ancak ortalama giden reytinglerin ardından iddialar yalanlanmıştı. Diziyi ve kadrosunu güçlendirme çabaları sürerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki oyuncu birden dahil oldu.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati’nin sevgilisi Gamze karakteriyle tanıdığımız Didem Taslan, yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir davette ortaya çıkan Didem Taslan, Kurtlar Vadisi'nin hala gündemden düşmemesi hakkında konuştu.

Serenay Sarıkaya, güzelliği, başarısı ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Serenay Sarıkaya'nın özel hayatından tutun da karakterlerinin yaptıkları bile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor ve sevenleri tarafından sıkı takip ediliyor. Karakterlerinin tarzı da çok konuşulan Serenay Sarıkaya, katıldığı Sober Digital çekimlerinde hangi karakterinin gardırobunu özlediğini açıklayarak sevenlerine küçük bir hatırlatma yaptı.

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası kesinlikle unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

Efsane dizi Avrupa Yakası'nı günümüzde hala zevkle izliyoruz. Fakat ilk yayınlandığı dönemle şu an yayınlanan bölümler arasında ciddi bir fark var. Avrupa Yakası'nın internette yayınlanan bölümlerinin neredeyse her birinde oyuncuların üzerine doğru tutulan mikrofonları rahatlıkla görebiliyoruz. Peki, bu bir çekim hatası mı?

Artan dizi maliyetleri ve düşük reklam gelirleri sebebiyle iptal edilen dizilerden biri Çirkin olmuştu.

İki yıl önce NOW TV'de yayınlanması planlanan Çirkin dizisi projesi rafa kalkmıştı. O dönem başka bir oyuncuyla anlaşılan dizi yeniden gündeme geldi ve hem kanalı hem oyuncuları değişti. Dizinin yönetmen koltuğunda Yalı Çapkını ve Çarpıntı dizilerinden tanıdığımız Burcu Alptekin oturuyor.

6 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin yayınlandığı salı günü daha önce 3 dizi final yapmıştı. Fenerbahçe-Samsunspor maçının yayınlandığı 6 Ocak Salı akşamı reytinglerde yine istenen sonuç yakalanamadı. Diziler bir kez daha hezimete uğradı.

Mert Ramazan Demir, yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Yalı Çapkını'nın sevilen ismi Mert Ramazan Demir, yeni sezonun iddialı işlerinden 'Delikanlı'nın başrolü için anlaşmıştı. Mert Ramazan Demir'in partnerinin kim olacağı merak edilirken Kızıl Goncalar'ın genç yıldızının iddialı diziden başrol teklifi aldığı ortaya çıktı.

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'e Bayhan damgasını vurmaya devam ediyor.

Survivor 2026 sezonunun en sürpriz yarışmacısı hiç şüphesiz Ünlüler takımındaki Bayhan oldu. Yarışlardaki performansı gayet iyi olan Bayhan ayrıca ada hayatında pilav pişirme görevini de üstlendi. Kendine has üslubuyla şimdiden en sevilen yarışmacıların başında gelen Bayhan'a gelen yorumları sizler için derledik.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
