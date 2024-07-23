Survivor Avatar Atakan'dan Yakın Dostu Ogeday Hakkında Şaşırtan İtiraf!
Survivor Avatar Atakan'dan Yakın Dostu Ogeday Hakkında Şaşırtan İtiraf!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Survivor All Star'da 3. olan Avatar Atakan, aynı yarışta 1. olan yakın dostu Ogeday hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu. Hakan Gence'ye konuşan Atakan, Ogeday'ın hırsı yüzünden epey değiştiğini aktardı.
KAYNAK: Hakan Gence/ Hürriyet
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Survivor kaos ve kavgaların had safhaya ulaştığı bir yarışma olurken, nadir de olsa kalıcı dostluklar kurulabiliyor.
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Survivor'la beraber yakın dost olan Avatar Atakan ve Ogeday, 2024 All Star'da o kadar da sıkı fıkı olmazlarken, Atakan bu konuda Hakan Gence'yle konuştu.
"Seni en şaşırtan kimdi?" sorusuna yanıt veren Avatar Atakan burada Ogeday'ın ismini verirken, dostlukları hakkında şu sözleri kullandı:
"Mesela Ogeday’la çok iyi arkadaşlığımız vardı. Onunla yakın olamamamız beni şaşırttı. Bu sene yine aynı şekilde arkadaştık ama o yarışmaya çok fokuslanmıştı."
"Uzun süre çalışmıştı. Altıncı haftada Ogeday’ın şampiyon olacağı belli gibiydi zaten. Bu sene performansına odaklanıp çok hırs yaptı. Bu ilişkimizi birazcık bozdu. Tabii Ogeday yine kardeşim."
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