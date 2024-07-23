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Survivor Avatar Atakan'dan Yakın Dostu Ogeday Hakkında Şaşırtan İtiraf!

Survivor Avatar Atakan'dan Yakın Dostu Ogeday Hakkında Şaşırtan İtiraf!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 11:02

Survivor All Star'da 3. olan Avatar Atakan, aynı yarışta 1. olan yakın dostu Ogeday hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu. Hakan Gence'ye konuşan Atakan, Ogeday'ın hırsı yüzünden epey değiştiğini aktardı.

KAYNAK: Hakan Gence/ Hürriyet

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Survivor kaos ve kavgaların had safhaya ulaştığı bir yarışma olurken, nadir de olsa kalıcı dostluklar kurulabiliyor.

Survivor kaos ve kavgaların had safhaya ulaştığı bir yarışma olurken, nadir de olsa kalıcı dostluklar kurulabiliyor.

Bunlardan biri de Avatar Atakan ve Ogeday'ın dostluğu.

Survivor'la beraber yakın dost olan Avatar Atakan ve Ogeday, 2024 All Star'da o kadar da sıkı fıkı olmazlarken, Atakan bu konuda Hakan Gence'yle konuştu.

Survivor'la beraber yakın dost olan Avatar Atakan ve Ogeday, 2024 All Star'da o kadar da sıkı fıkı olmazlarken, Atakan bu konuda Hakan Gence'yle konuştu.

"Seni en şaşırtan kimdi?" sorusuna yanıt veren Avatar Atakan burada Ogeday'ın ismini verirken, dostlukları hakkında şu sözleri kullandı:

"Seni en şaşırtan kimdi?" sorusuna yanıt veren Avatar Atakan burada Ogeday'ın ismini verirken, dostlukları hakkında şu sözleri kullandı:

"Mesela Ogeday’la çok iyi arkadaşlığımız vardı. Onunla yakın olamamamız beni şaşırttı. Bu sene yine aynı şekilde arkadaştık ama o yarışmaya çok fokuslanmıştı."

"Mesela Ogeday’la çok iyi arkadaşlığımız vardı. Onunla yakın olamamamız beni şaşırttı. Bu sene yine aynı şekilde arkadaştık ama o yarışmaya çok fokuslanmıştı."

"Uzun süre çalışmıştı. Altıncı haftada Ogeday’ın şampiyon olacağı belli gibiydi zaten. Bu sene performansına odaklanıp çok hırs yaptı. Bu ilişkimizi birazcık bozdu. Tabii Ogeday yine kardeşim."

"Uzun süre çalışmıştı. Altıncı haftada Ogeday’ın şampiyon olacağı belli gibiydi zaten. Bu sene performansına odaklanıp çok hırs yaptı. Bu ilişkimizi birazcık bozdu. Tabii Ogeday yine kardeşim."

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